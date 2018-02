Tunisie: Dr Khedher - «Nous, les générations de demain»

De son point de vue de chercheur réfléchissant sur l'avenir de l'éducation, ce n'est pas le seul comportement à revoir et même les plus prestigieux sont menacés : «Si la Chine continue sur sa lancée actuelle en matière d'éducation, elle sera déphasée devant la vitesse des changements.

Elle a répondu que c'était dans le programme. C'est en traitant en profondeur ce genre de comportement que nous parviendrons à "sauver" nos enfants. Si Platon et Socrate venaient maintenant avec l'Internet of Things et l'intelligence artificielle, l'imprimante 3D et la 4e révolution technologique, ils devront eux aussi évoluer».

«Nous n'éduquons pas nos enfants pour qu'ils restent à la maison, nous devons les préparer à sortir vers le monde et y apposer leur trace en ayant en tête le fait que 30% des métiers qui vont venir au-delà de 2020 n'existent pas encore et 30% de ceux qui sont actuellement en cours disparaîtront», ajoute Dr Khedher.

