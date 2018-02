Afrique: Quatre nouveaux membres élus au Comité Exécutif de la CAF

Des pays africains s’ouvrent de plus en plus au débat sur le gaz de schiste. C'est le cas de… Plus »

Le Comité exécutif a soumis à l'Assemblée générale sa volonté de poursuivre les consultations pour la mise en place de la Commission de Gouvernance dont les noms du président et du vice-président devraient être soumis au vote de la prochaine Assemblée générale Ordinaire dans un an.

La mise en place des institutions avec le vote des présidents et vice-présidents des organes indépendants s'est poursuivie. Notamment le Jury disciplinaire, le Jury d'appel et la Commission d'audit et de conformité.

Une augmentation de neuf millions de dollars est enregistrée par rapport à l'exercice précédent. Ce qui a fait dire au 3e vice-président de la Caf et président de la Commission des Finances, M. Fouzi Lekjaa, «que la situation de trésorerie est au vert et très confortable (... ) de quoi soutenir les engagements du président».

Pour Jamal Jaafri (Zone Nord), Augustin Senghor (zone Ouest A) et Sita Sangare (Zone Ouest B) il n'y avait aucun suspens, puisqu'ils étaient seuls candidats de leurs zones respectives pour les sièges laissés vacants par les membres qui cumulaient encore des mandats de membres du Conseil de la FIFA et du Comité exécutif de la CAF.

