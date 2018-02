Mali: Douane - Mobiliser 641 milliards de FCFA en 2018

En 2018, la douane malienne entend mobiliser la rondelette somme de 641 milliards de FCFA en recettes. Pour relever ce défi, le directeur général des douanes, Aly Coulibaly compte sur la volonté et la loyauté des hommes et des femmes qui travaillent avec lui.

D'entrée de jeu, Aly Coulibaly a rappelé qu'en 2016, sur un objectif de mobilisation de recettes de 523 milliards de francs CFA, la douane a mobilisé 525 milliards de francs CFA. Et elle a mobilisé en 2017 comme recettes 585 milliards de francs CFA.

Pour lui, la mobilisation de ces montants n'est pas le seul fait du directeur général qui n'est autre qu'un manager.

Et que ce dernier donne des orientations et définit des stratégies corroborant avec la mission de l'Etat. Il a précisé qu'autour de lui, il y a des hommes et des femmes qui sont chargés de la mise en œuvre de la stratégie ainsi définie.

Aly Coulibaly a précisé que la douane n'est autre chose qu'une succession de procédures. Pour lui, la douane dispose des bureaux frontières, des postes gérants recettes, des postes de douane, des bureaux secondaires, des bureaux principaux, des bureaux spéciaux et des structures centrales au niveau de la direction générale des douanes.

Il ajouté que la douane à un dispositif conçu qui fait que les bureaux qui sont au niveau des frontières ont pour mission non seulement de prendre en charge les marchandises, faire les opérations de transit pour les évacuer sur le bureau de dédouanement mais dans l'intervalle et auprès de ces bureaux de dédouanement et dans les axes centraux. La douane a des brigades mobiles d'intervention qui sont des unités mobiles qui font le maillage du territoire.

Le Dg a affirmé que la douane malienne a engagé un vaste chantier de réformes concernant notamment le maillage du territoire et l'informatisation.