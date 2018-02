Congo-Kinshasa: Le principal condamné dans le meurtre de Kabila père clame son innocence

Trois Congolais et un Rwandais ont été ajoutés, le 1 février, par le Comité des… Plus »

« Moi, j'étais le fidèle des fidèles », assure encore Eddy Kapend. « Et tout ce qui a suivi, c'est à cause de votre amour pour lui », raconte le prisonnier. C'est Joseph Kabila qui avait été désigné président après le décès de son père.

« Le pays s'est arrêté ce jour-là », estime-t-il. Un pays à l'époque en pleine guerre, divisé entre le gouvernement à Kinshasa et les rébellions RCD et MLC.

Eddy Kapend ne pouvait sans doute pas ignorer qu'il était filmé, dans l'église, on le voit en uniforme de l'armée congolaise se préparer avant de rejoindre le pupitre. Il dit s'adresser à tous ceux « ici présent et au-delà d'ici à tous ceux qui peuvent écouter » et le colonel Eddy Kapend raconte d'abord ce meurtre.

