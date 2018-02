Sénégal: L'ONU appelle à une éducation de qualité pour les jeunes au forum de Dakar

La Directrice générale de l'UNESCO a appelé à la coopération en matière d'éducation. « Aucun pays, aucune agence ne peut relever seul les défis de la démographie, des conflits répétés, de l'inégal accès des filles et des femmes à l'éducation, de l'embrigadement obscurantiste ou de la transition écologique. Le partenariat est la seule voie possible », a-t-elle dit.

Elle a appelé les dirigeants à repenser les approches du développement des compétences des jeunes. « Au-delà des interventions traditionnelles en salle de classe, investir dans l'éducation non formelle et informelle est essentiel pour développer des compétences adaptées au monde de demain », a-t-elle dit.

« L'éducation est la clé pour que les jeunes atteignent leur plein potentiel, elle est essentielle à la croissance économique, à la prévention des conflits et au développement durable », a plaidé Mme Wickramanayake à l'ouverture de la Conférence de financement du Partenariat mondial pour l'éducation, parrainée conjointement par le Président sénégalais, Macky Sall, et le Président français, Emmanuel Macron.

La Directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), Audrey Azoulay, et l'Envoyée du Secrétaire général pour la jeunesse, Jayathma Wickramanayake, ont insisté vendredi sur l'importance d'une éducation de qualité en faveur des jeunes, lors d'une conférence à Dakar.

