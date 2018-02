Sénégal: Me Senghor fier de "pouvoir porter la voix" du Sénégal à la CAF

Le Sénégal et la France ont signé vendredi plusieurs accords de coopération portant… Plus »

A l'image de Me Augustin Senghor, trois autres dirigeants, en rapport de la décision de la Confédération africaine de football de mettre fin au cumul des mandats, ont été élus dans ce Comité exécutif. Il s'agit du Burkinabé Sita Sangaré, du Libyen Jamel El Jaafi et du Centrafricain Edouard Ngaissona.

"Et à ce niveau, je tiens à féliciter le président de la CAF et son Comité exécutif qui ont voulu que je les rejoins dans cette instance", a-t-il indiqué. Le président de la FSF a souligné que ce sera pour lui, un moyen d'apporter sa contribution dans l'œuvre de consolidation du développement du football africain.

"Mais aussi, je me félicite de l'esprit consensuel qui a prévalu dans la zone ouest A et qui a fait que j'ai été le seul candidat", a-t-il rappelé, soulignant que tous les autres présidents de la zone auraient pu faire acte de candidature.

Selon lui, "c'est aussi leur élection et je tiens aussi à remercier les autorités politiques de notre pays et de la CAF pour leur soutien constant à cette élection".

Copyright © 2018 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.