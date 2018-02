Sénégal: Dakar et Paris signent plusieurs accords, un campus franco-sénégalais annoncé

La Directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la… Plus »

Outre ceux concernant la création d'un campus franco-sénégalais et l'acquisition de deux A 330 nouvelle version, les accords paraphés se rapportent à plusieurs autres domaines dont une convention de financement d'un montant de 26 milliards FCFA pour un appui budgétaire sous forme de don au secteur de l'eau et de l'assainissement au Sénégal.

Dakar — Le Sénégal et la France ont signé vendredi plusieurs accords de coopération portant notamment sur la création d'un campus franco-sénégalais à Diamniadio et "une commande ferme" de deux A330 nouvelle version au profit de la compagnie nationale sénégalaise Air Sénégal.

