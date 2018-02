Plus besoin d'aller sur le site web de la station de météorologie pour le dernier bulletin. Celui-ci sera désormais disponible sur votre mobile à travers l'application My.T Weather, promet Mauritius Telecom (MT). La compagnie de téléphonie a procédé au lancement de cette application ce vendredi 2 février.

Disponible sur Playstore et Appstore, My.T Weather va proposer des alertes météo de la station de Vacoas et des informations utiles lors du passage d'un cyclone, par exemple. «Nous voulons offrir toutes les infos météo et aussi être la plateforme où on peut retrouver des infos sur l'ouverture des écoles et s'il faut aller au travail en période cyclonique et lors des pluies torrentielles», souligne Sherry Singh, le CEO de MT.

L'application fournira également des informations sur les services essentiels ainsi que les accidents et les déviations routières. Le téléchargement est gratuit pour tous et l'utilisation de My.T Weather sur un plan data est gratuit pour les abonnés de My.T mobile.