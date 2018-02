Mali: Festival sur le Niger - L'orchestre K Musica participe à la 14e édition

Les prestations satisfaisantes et ininterrompues du groupe congolais n'ont pas laissé indifférents les organisateurs de la grande manifestation de la culture et des arts qui se tient du 1er au 4 février dans la ville de Ségou, au Mali.

Près de soixante-treize groupes venant de toutes les régions d'Afrique prennent part au festival sur le Niger dans diverses disciplines (musique, théâtre, contes, légendes, danse, éducation artistique, cinéma). Ainsi, sur les berges du fleuve Niger, au « Quai des arts », sont attendus cinquante-quatre groupes de musique, sept troupes de théâtre et conte, trois groupes de danse et neuf manifestations traditionnelles. En marge du festival, Ségou va abriter aussi le colloque "La caravane culturelle pour la paix", les expositions et une foire internationale.

"Ségou, ville d'architecture" est le thème retenu comme lors de l'édition 2008. Compte tenu de la situation actuelle du Mali et conformément à sa vision 2017-2019 avec le format de festival appelé « Édition culture et citoyenneté », les activités de cette quatorzième édition vont s'articuler sur des thématiques de paix, d'éducation, de réconciliation, de cohésion sociale et de citoyenneté.