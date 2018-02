Sud-Soudan: L'ONU lance un appel de fonds humanitaire de plus de trois milliards de dollars

La somme à collecter sera repartie de la manière suivante :1,5 milliard de dollars pour l'aide aux réfugiés fuyant le pays, et 1,7 milliard de dollars pour les personnes dans le besoin au niveau interne.

L'appel de fonds a été lancé le 1er février par le Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, et le coordonnateur des secours d'urgence, Mark Lowcock.

Depuis 2013, près de 2,5 millions de personnes ont déjà fui le Soudan du Sud pour se réfugier dans des pays voisins (Ouganda, Kenya, Soudan, Éthiopie, République démocratique du Congo et République centrafricaine).

Le conflit et l'insécurité ont déplacé de force un tiers de la population, dans le pays ou au-delà des frontières. A l'intérieur du pays, sept millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire. Le nombre de réfugiés devrait dépasser les trois millions d'ici à la fin de l'année, faisant du Soudan du Sud la plus grande crise de réfugiés en Afrique depuis le génocide rwandais.

« Le coût humain du conflit au Soudan du Sud a atteint des proportions énormes. Si la guerre ne s'arrête pas, le nombre de réfugiés passera de 2,5 à 3 millions en 2018. Le conflit prive le Soudan du Sud d'une population qui devrait être la plus grande ressource d'une jeune nation. Ils devraient construire le pays, ne pas le fuir. Tant que le peuple du Soudan du Sud attend la paix, le monde doit leur venir en aide », a déclaré Filippo Grandi.

L'Ouganda, le plus grand pays d'accueil avec plus d'un million de réfugiés, pourrait recevoir un quart de million de réfugiés de plus cette année. Près de 90% des personnes déplacées de force sont des femmes et des enfants et près de 65% ont moins de 18 ans.

Pendant ce temps, les besoins humanitaires continuent d'augmenter à un rythme alarmant. Près de sept millions de personnes, dont deux millions de déplacés internes, ont besoin d'une aide et d'une protection urgentes dans tout le pays. Beaucoup de ces déplacés sont menacés par la malnutrition. De nombreux enfants ne peuvent pas aller à l'école ou recevoir des soins médicaux adéquats et sont souvent sans abri.

« Le conflit au Soudan du Sud est brutal et meurtrier. Des millions de personnes ont fui car elles avaient peur de mourir. Elles ont maintenant besoin de notre soutien. Il est dans l'intérêt de tous de continuer à offrir un soutien généreux et durable aux personnes touchées par la crise à l'intérieur et à l'extérieur du pays », a déclaré Mark Lowcock.

Le plan de réponse humanitaire pour 2017 a été financé à 73%, permettant ainsi à l'Organisation des Nations unies et à ses partenaires de venir en aide à 5,4 millions de personnes.