Cote d'Ivoire: Enseignement supérieur - Les résultats du recrutement des Assistants et Attachés de recherche du supérieur publiés

Enseignement supérieur:Les résultats du recrutement des Assistants et Attachés de recherche du supérieur publiés

Djimbala Diakité, DRH du MESRS l'a annoncé ce vendredi 02 février à Abidjan Cocody. Ci joint l'intégralité du communiqué. Dans le souci d'améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et la recherche, l'État de Côte d'Ivoire a fait d'importants investissements pour le recrutement des Assistants et des Attachés de recherche du supérieur. Pour un meilleur emploi de ces ressources humaines, une campagne de recrutement dans les universités et grandes écoles publiques a été lancée dans le dernier trimestre de l'année 2017. C'est pour rendre publics les résultats des différentes commissions de recrutement que le Directeur des ressources humaines(DRH) du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique(MESRS), M. Djimbala Diakité a animé un point de presse. C'était le vendredi 02 février 2018, à la salle de conférence du Cabinet dudit ministère.

A cette occasion, le DRH a expliqué que pour les présentes sessions, il a été tenu compte des besoins de chaque institution d'enseignement supérieur, sur la base des maquettes pédagogiques et des informations sur les charges d'enseignement par enseignant et par enseignement dispensé par celui-ci. "Sur cette base, 2987 besoins en Enseignants-Chercheurs ont été exprimés dont 679 jugés prioritaires et 415 postes budgétaires ont été alloués au ministère au titre de l'année 2016-2017", a-t-il ajouté.

Ainsi, la Commission Nationale de Recrutement des Enseignants du Supérieur (CNRES), en trois(3) sessions, a validé les résultats des délibérations des 57 jurys et procédé à des arbitrages. Et ce, dans un souci d'équité et du mérite, tel que voulu par Madame le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Professeur Bakayoko-Ly Ramata. "Sur 2269 candidatures enregistrées, 410 candidats ont été retenus, avec une priorité accordée aux sciences exactes qui représentent 48% des admis, contre 22% pour les sciences humaines, 11% pour les sciences économiques et juridiques, et une proportion féminine de 18%.

S'agissant des Attachés de recherche, sur 80 postes budgétaires alloués, 44 candidatures ont été reçus et 37 candidats ont été jugés admis, après présentation des résultats à la Commission Nationale Scientifiques, par les comités techniques scientifiques(CTS). La liste des candidats admis est disponible sur le site du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique (www.enseignement.gouv.ci), à la DRH, dans les Universités, les Centres de Recherche et Grandes Écoles publique

Source: MESR