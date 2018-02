Cote d'Ivoire: Communiqué de presse relatif à l'accident d'hélicoptère survenu à Motobé le vendredi 02 février 2018

Le Ministre des Transports rassure la communauté nationale et aéroportuaire que toutes les dispositions sont prises pour assurer la sécurité et la sûreté du transport par hélicoptère.

Même si cet accident n'a pas fait de victime, et compte tenu de la récurrence de ces accidents impliquant la même société d'hélicoptère malgré les contrôles du respect des normes de sécurité et de sûreté régulièrement effectués par l'Autorité Nationale de l'Aviation Civile (ANAC), le Ministre des Transports, en accord avec l'ANAC et le Bureau Enquêtes Accidents, décide de la suspension pour une période de trois mois au plus des activités de la compagnie impliquée, le temps de procéder à des audits et de prendre des mesures complémentaires en vue d'éviter la répétition de tels accidents.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.