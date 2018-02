Cote d'Ivoire: Rapatriement de migrants - Le 1er contingent 2018 atterrit avec plusieurs femmes enceintes

Ils sont 1000 jeunes qui seront bientôt formés aux Technologies de l'information et de la communication… Plus »

Pour le ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Ally Coulibaly, cette opération est menée avec le soutien financier de l'Union européenne (Ue), à travers le Fonds fiduciaire et l'Organisation internationale pour les migrations (Oim). Celui-ci a confié que « la plupart de ceux qui sont de retour aujourd'hui (jeudi, Ndlr), étaient en détention dans les 42 centres qui ont été identifiés ».

Il s'agit de « nombreux enfants non accompagnés, certains sans parents et plusieurs femmes enceintes ». Le document mentionne que c'est le premier contingent de l'année 2018. Le second est prévu le 19 février prochain. Il sera constitué de 256 migrants volontaires.

