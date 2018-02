Cote d'Ivoire: Gouvernance foncière - La société civile renforce ses capacités

Selon Dr. Fadiga (Fao) la gouvernance foncière est un élément essentiel pour déterminer si les personnes, les communautés et les autres acteurs peuvent acquérir des droits et s'acquitter des devoirs

L'Institut des droits de l'homme allemand, en collaboration avec l'ong Audace institut Afrique (Aia) et la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire(Cndhci) a organisé les 31 et 1er février un atelier avec pour thème: «processus d'apprentissage sur les droits de l'homme pour la gouvernance foncière responsable... ». Le siège de la Fondation Friedrich Naumann (Cocody- II plateaux Vallon) a servi de cadre à cet atelier qui a regroupé les acteurs de la société civile agissant dans le cadre du foncier rural et des droits de l'homme...

Les objectifs visés sont : familiariser les participants avec les directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers ; avoir une meilleure connaissance du contexte des acteurs intervenant dans le cadre de la problématique foncière ; déterminer le rôle que la Cndhci peut jouer dans ce domaine en agissant de concert avec d'autres organisations travaillant sur la gouvernance foncière dans le pays... La directrice Afrique de l'ouest de la Fondation Friedrich Naumann, Inge herbert, a salué la belle coopération entre l'Institut allemand des droits de l'homme, la Cndhci et la société civile.

Le Dr. Fadiga (Fao) a fait un exposé sur la présentation des directives volontaires. Il a insisté sur le fait que la gouvernance foncière est un élément essentiel pour déterminer si les personnes, les communautés et les autres acteurs peuvent acquérir des droits et s'acquitter des devoirs qui y sont associés sur l'utilisation et le contrôle des terres, des pêches et des forêts, et comment ils pourront les obtenir. Il a rappelé que de nombreux problèmes fonciers surviennent en raison de la faiblesse de la gouvernance.