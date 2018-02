Cote d'Ivoire: Alphabétisation numérique - 1000 jeunes bientôt formés aux TIC

Selon elle, les bonnes connaissances en informatique s'imposent aujourd'hui comme un critère déterminant dans le recrutement des jeunes diplômés. « La maîtrise des rudiments de l'informatique et de l'Internet facilite l'insertion professionnelle. Dans une ère digitale où l'émergence des Tic et la communication favorise l'éclosion de nouveaux métiers tels que le Community management, le blogging, le Web Design », a-t-elle soutenu.

En prélude à ce programme, une formation des formateurs (8 au total) a eu lieu du 30 janvier au 1er février 2018, à la salle multimédia de la Commission nationale de l'Unesco, à Abidjan-Cocody. « L'objectif de cette initiative est de renforcer les capacités en Tic des étudiants, de les aider à comprendre et à maîtriser les applications du Web et de créer une base de formateurs pour les projets à venir », a expliqué Dorothée Anzoua, Community manager à la Fondation Mtn.

La formation débute à partir du 15 février 2018 à Abidjan et à l'intérieur du pays (Yamoussoukro et Bouaké). C'est un projet de la Fondation Mtn-Côte d'Ivoire en partenariat avec l'Ong Africa Children Code et le Reseauasp.net de l'Unesco.

