Sénégal: Saint-Louis - 13 milliards de l'AFD pour la réhabilitation du patrimoine historique expert

Le Sénégal et la France ont signé vendredi plusieurs accords de coopération portant… Plus »

Au total, 927 ménages sont concernés, soit 9158 personnes à déplacer vers d'autres zones d'habitations plus adéquates et sécurisées.

Concernant l'érosion côtière et l'avancée de la mer, il est question de réaliser une bande de sécurité de 20 mètres entre la mer et les lieux d'habitation, ce qui selon lui, nécessitera le déplacement de 420 concessions.

Le directeur de l'ADM souligne que le programme prévoit la réhabilitation de la cathédrale, de la maison du patrimoine, du parcours touristique de l'île, du village artisanal, de la route de l'hydrobase, des quais et berges de la corniche sud, ainsi que de la gouvernance, du parc du Djoudj et de la réserve de Guembeul.

"Ces maisons en ruines dans l'île, ne peuvent être réhabilitées par le programme, et des études et démarches sont en train d'être faites par le comité de pilotage, dirigé par le gouverneur de la région de Saint-Louis, afin que des solutions soient trouvées pour ces cas litigieux", a rassuré M. Soumaré.

