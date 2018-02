Congo-Brazzaville: Calendrier des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Afrique et en Europe des 2, 3, 4 et 5 février

Les Diables rouges et les Congolais de la diaspora en Afrique et en Europe sont sur les terrains ce week-end. Avec en point d'orgue le match Sivasspor-Galatasaray, en Turquie, qui concerne Thievy Bifouma et Delvin Ndinga.

Afrique du Sud, 20e journée, 1re division

Free State Stars (Harris Tchilimbou) VS Baroka, samedi à 14h30.

Allemagne, 20e journée, 4e division, groupe Nord-Est

Germania Halberstadt (Floydin Baloki) VS Altglienicke, dimanche à 14h30.

Allemagne, 4e division, groupe Sud-Ouest

Röchling Völklingen (Ruddy Mpassi), trêve hivernale, reprise le 10 février.

Allemagne, 4e division, groupe Ouest

Westfalia Rhynern (Exaucé Andzouana), trêve hivernale, reprise le 10 février.

Allemagne, 21e journée, 4e division, groupe Nord

LSK Lanka VS BSV Rehden (Francky Sembolo), dimanche à 14h.

Allemagne, groupe Rheinland

Eintracht Trier (Godmer Mabouba), trêve hivernale, reprise le 17 février.

Allemagne, groupe Nord-Ouest

Lichtenberg (Kiminou Mayoungou), trêve hivernale, reprise le 11 février.

Angleterre, 30e journée, 2e division

Aston Villa (Christopher Samba) VS Burton Albion, samedi à 16h.

Angleterre, 30e journée, 3e division

Bury VS Blackpool (Christoffer Mafoumbi), samedi à 16h.

Angleterre, 31e journée, 4e division

Accrington (Offrande Zanzala) VS Stevenage, samedi à 16h.

Lincoln City VS Swindon Town (Amine Linganzi), samedi à 16h.

Angleterre, 16e journée, 1re division U23

West Ham U23 (Grady Diangana) VS Sunderland U23, lundi à 20h.

Angleterre, 23e journée, 3e division U23

Colchester United VS Ipswich Albion (Chris Goteni), lundi à 14h.

Belgique, 25e journée, 1re division

Anderlecht (Sylver Ganvoula) VS Malines, dimanche à 14h30.

FC Bruges VS Sporting Charleroi (Francis N'Ganga), dimanche à 18h.

Zulte-Waregem (Marvin Baudry) VS Ostende, dimanche à 20h.

Belgique, 11e journée du tournoi d'ouverture, 2e division

Tubize VS Roulers (Maël Lépicier), samedi à 17h.

Union-Saint-Gilles (Jordan Massengo) VS Wilrijk, dimanche à 16h.

Espagne, 22e journée, 1re division

Getafe (Merveil Ndockyt) VS Leganes, dimanche à 12h.

Espagne, 24e journée, 3e division, groupe 3

Olot VS Peralada (Yhoan Andzouana), dimanche à 12h.

Espagne, 22e journée, 4e division, groupe 7

Guadalix VS Getafe II (Merveil Ndockyt), dimanche à 12h.

France, 24e journée, 1re division

OM (Christian Madédé) VS Metz, vendredi à 20h45

Montpellier (Morgan Poaty et Bryan Passi) VS Angers (Prince Oniangué et Fodé Doré), samedi à 20h.

Rennes (Faitout Maouassa) VS Guingamp, dimanche à 15h.

Caen (Brice Samba junior et Durel Avounou) VS Nantes (Jules Iloki), dimanche à 17h.

Monaco (Jordi Mboula) VS OL, dimanche à 21h.

Troyes VS Dijon (Arnold Bouka Moutou et Eden Massouema) est programmé le 20 février pour cause d'inondations.

France, 24e journée, 2e division

Bourg-Péronnas (Kévin Koubemba) VS Clermont, vendredi à 20h.

Orléans VS Le Havre (Bevic Moussiti Oko et Alan Dzaban), vendredi à 20h.

Valenciennes VS Nancy (Tobias Badila et Ryan Bidounga), vendredi à 20h.

Sochaux VS Gazélec (Dylan Bahamboula), vendredi à 20h.

Quevilly-Rouen VS Châteauroux (Yann Mabella), vendredi à 20h.

Paris FC (Dylan Saint-Louis) VS Niort, vendredi à 20h.

Brest (Exaucé Ngassaki) VS Reims, lundi à 20h45.

France, 20e journée, 3e division

Dunkerque (Bradley Mazikou) VS Grenoble (Fernand Mayembo), vendredi à 20h.

Red Star VS Avranches (Blanstel Koussalouka), samedi à 20h.

Boulogne VS Laval (Davel Mayela), samedi à 20h.

Cholet (Galcot Loufoukou et Kévin Zinga) VS La Duchère, samedi à 20h.

Rodez VS Béziers (Randi Goteni), samedi à 15h.

Grèce, 20e journée, 1re division

Platanias (Clevid Dikamona) VS Apollon Smirnis, lundi à 18h30.

Israël, 21e journée, 1re division

Ashdod VS Bnei Yehuda (Mavis Tchibota), vendredi à 14h.

Israël, 21e journée, 2e division

Beitar Tel Aviv (Romaric Etou) VS Hapoel Marmorek, lundi à 18h.

Italie, 23e journée, 1re division

Cagliari (Senna Miangué) VS SPAL, dimanche à 15h.

Italie, 23e journée, 3e division, groupe C

Sicula Leonzio VS Bisceglie (John-Christopher Ayina), dimanche à 16h30.

Italie, 22e journée, 4e division, groupe F

USD Nerostellati (David Bitsindou) VS Avezzano, dimanche à 14h30.

Pays-Bas, 21e journée, 1re division

Heerenveen VS Twente (David Sambissa), samedi à 18h30.

Pays-Bas, 20e journée, 4e division

Spijkenisse VS Jong Twente (David Sambissa), samedi à 14h30.

Portugal, 23e journée, 2e division

Covilha (Gaïus Makouta) VS UD Oliveirense, dimanche à 16h.

Russie, 3e division, centre Ouest

Kazanka (Ervin Botaka-Yoboma), trêve hivernale, reprise 30 mars.

Slovaquie, 1re division

DAC Dunajska Streda (Yves Pambou), trêve hivernale, reprise le 17 février.

Suisse, 19e journée, 2e division

Servette (Dominique Malonga) VS Chiasso, samedi à 19h.

Aarau (Igor Nganga) VS Schaffhausen, lundi à 20h.

Tunisie, 16e de finale de la Coupe

LPTA Tozeur VS CA Bizertin (Jacques Médina Témopélé), dimanche à 12h30.

Moknine VS Zarzis (Cyld Mouanda et Christ Bopoumela), dimanche à 12h30.

Akouda VS Monastir (Sagesse Babélé), dimanche à 12h30.

Turquie, 20e journée, 1re division

Bursaspor (Dzon Delarge) VS Besiktas, vendredi à 18h.

Sivasspor (Thievy Bifouma et Delvin Ndinga) VS Galatasaray, dimanche à 17h.

Turquie,20e journée, 2e division

Manisaspor (Christ Bakaki) VS Gazientepspor, vendredi à 16h.

Ukraine, 1re division

Olimpik Donetsk (Emerson Illoy-Ayyet), trêve hivernale, reprise le 17 février.