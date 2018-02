Congo-Brazzaville: Festival Amani 2018 - Ferre Gola, Jupiter, Aganze, Zao, Dub Inc, ... à la une

Une 5e édition en grande pompe ! La ville de Goma accueille, du 9 au 11 février, le Festival international de musique et de danse dénommé «Amani ». Cette rencontre a pour objectif de promouvoir la paix dans la région des Grands Lacs.

Une expérience unique aux côtés des danseurs traditionnels et artistes de la région, des tambourinaires du Burundi, des acrobates, des jeunes entrepreneurs et artisans de Goma, des couleurs via l'Ekiden du dimanche...

Ferre Gola, Jupiter Bokondji, Aganze (célèbre musicien traditionnel du Nord Kivu) de la RDC, Zao du Congo-Brazzaville, Dub Inc de la France, Cameleone et Moyo Maurice de l'Ouganda, Dj Benjamin Lavré du Ghana, Teme Tane et Dj USX musiciens Belges, Yemba Voice du Rwanda sont les guest de cette 5e édition.

Par ailleurs, une vingtaine de groupes traditionnels de la région de Grands Lacs, notamment Masisi, Gisenyi, Rutshuru, Béni, Butembo, seront aussi de la partie. Des jeunes musiciens de Goma sélectionnés après le concours de Saana Week-end du Foyer Culturel dont Kerine, Dj Couleurs et autres, sont programmés pour agrémenter les soirées. « Nous sommes en pourparlers avec d'autres artistes pour venir compléter cette liste », a indiqué Vianney Bisimwa.

Au sujet des mesures sécuritaires, cet administrateur du festival a rassuré que plusieurs dispositions ont été prises pour que les festivaliers ne soient pas inquiétés, notamment l'annulation de port d'armes à feu par tous les agents.

Rappelons que la dernière édition a connu un incident malheureux avec la mort d'un homme abattu froidement par un agent de l'ordre.