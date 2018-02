Congo-Brazzaville: Diaspora - l'association Collectif diversité sud parisien distingue trois Congolaises

Jasmine Dzondo, de Brazzaville ; Esthia Audrey Dembet et Laulhita de Lancôme, de Pointe-Noire, sont les trois dames choisies pour leurs actions ménées courant 2017 au profit du bien-être social et pour la promotion de la femme congolaise.

L'association Collectif diversité sud parisien est basée à Paris, en France. Dirigée par Gabriel Mossoua, elle agit dans le cadre du co-développement en Afrique. Chaque année, elle décerne, en collaboration avec le système Symposium Malala elengi, des trophées aux Congolaises, en particulier, et aux Africaines, en général, qui œuvrent dans divers domaines au profit du bien-être social.

Pour l'année qui venait de s'achever, cette association a distingué trois Congolaises. La cérémonie de remise des prix aura lieu à Pointe-Noire, le 11 mars, à l'occasion de la célébration internationale du mois de la femme.

« Pourquoi avoir choisi ces femmes? C'est tout simplement, parce qu'elles sont généreuses et mènent plusieurs actions sociales pour le bien-être des autres. Nous avons pensé, en ce qui concerne notre volet socioculturel et en rapport avec notre système que nous appelons Symposium Malala elengi, décerner les trophées à ces dames. Par ailleurs, nous précisons que ces prix ne sont pas exclusivement pour les femmes congolaises, ils sont valables pour toutes les dames qui œuvrent dans les domaines socio-économique et culturel », a précisé Gabriel Mossoua.

Notons que le choix des lauréates est soumis à l'appréciation d'un jury tiré au sort sur les réseaux sociaux, le nombre de Like. Il s'agit, entre autres, de la Femme de l'année ; la Femme la plus généreuse et la Star des stars de l'année. Pour être élue, il faut être du sexe féminin, âgée entre 18 et 45 ans, et généreuse.

Au-delà de la distinction, l'association Collectif diversité sud parisien, dans son volet social, va échanger avec les généreuses du Congo, membres de la Mutuelle femmes impact bana membres de Pointe-Noire, sur le développement de plusieurs projets dans le pays, dont l'agriculture, pour agir en faveur des jeunes dans les petits métiers, le développement des activités culturelles, etc.

Qui sont-elles ?

Jasmine Dzondo est issue d'une famille de huit enfants, de père et de mère congolais. Secrétaire de direction de par sa formation, elle s'est lancée dans le commerce général. Par ses qualités, elle a été choisie Femme de l'année.

Pour sa part, Esthia Audrey Dembet est née d'une famille chrétienne de six enfants. Egalement secrétaire de direction par sa formation, elle est dans le commerce, toujours à cheval entre l'Europe et l'Afrique, particulièrement le Congo. Pour toutes ses œuvres en faveur des autres, l'association lui a décerné le trophée de Femme la plus généreuse de l'année 2017

Quant à Laulhita de Lancôme, Congolaise de père et de mère vivant à Pointe-Noire, elle est issue d'une famille de sept enfants. Elle a suivi aussi une formation de secrétariat de direction et comptabilité, mais exerce dans le commerce général. Pour son action, elle a été choisie, la Star des stars de l'année.