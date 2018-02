Maroc: Message de fidélité et de loyalisme à SM le Roi du premier président de la Cour de cassation à l'occasion de l'ouverture de l'année judiciaire 2018

Rabat — Le Cabinet royal a reçu un message de fidélité et de loyalisme adressé à SM le Roi Mohammed VI par le premier président de la Cour de cassation et président-délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, M. Mustapha Farès, à l'occasion de l'ouverture, le 25 janvier, de l'année judiciaire 2018.

Dans ce message, M. Farès exprime, en son nom et en celui de l'ensemble des magistrats du Royaume, ses sincères sentiments de fidélité, de loyalisme, d'estime et de gratitude à SM le Roi, à l'occasion de l'ouverture, le jeudi 8 Joumada Al Awwal 1439 de l'Hégire correspondant au 25 janvier 2018 de la nouvelle année judiciaire, en application de l'ordre donné par SM le Roi et conformément aux traditions suivies par cette illustre institution.

Les magistrats de la Cour de cassation et l'ensemble de son personnel s'engagent à aller de l'avant conformément à la voie tracée par le Souverain pour la réforme de la justice, en la plaçant au service du citoyen et la faire jouir de sa confiance tout en lui garantissant justice et préservant ses droits, partant en cela de leur attachement indéfectible à SM le Roi et forts de la Haute sollicitude dont le Souverain entoure la famille de la justice en vue de préserver sa respectabilité, souligne M. Farès.

Cette haute sollicitude ne manque pas de stimuler les esprits et d'encourager pour davantage de travail afin de promouvoir le secteur de la justice et le hisser à la place qui lui échoit surtout que le corps magistral s'apprête à commémorer le 1er anniversaire de l'indépendance du pouvoir judiciaire, note le message.

M. Farès implore le Tout-Puissant de préserver SM le Roi, de guider Ses pas vers davantage le succès et de réussite sur la voie du développement et de combler le Souverain en les personnes de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de l'ensemble des membres de l'illustre famille royale.