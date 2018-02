Ile Maurice: Metro Express - des routes de Beau-Bassin bientôt fermées

Selon le plan établi et qui prend effet le mois prochain, la Chebel Branch Road sera complètement fermée à la circulation du 15 février jusqu'à octobre 2018. Les automobilistes seront dirigés vers une route de contourne- ment (by-pass) temporaire. La route Duncan Taylor, à RoseHill, sera complètement fermée dans les deux sens dès la seconde semaine de février ; et ce, pour 18 mois.

La fermeture potentielle de routes autour du Caudan est également discutée. Du côté de la Metro Express Ltd, on affirme que selon le contrat établi avec Larsen & Toubro, ce dernier dispose de neuf jours pour informer les autorités de la fermeture de certaines routes. Pour d'autres, il a 14 jours. «Nous lui avons dit de nous informer dans un délai de 10 jours.»

Il s'agit de la route de Barkly à l'intersection de la route S. Douglas, qui mène au cinéma Roxy et qui longe le jardin Bijou. Ensuite, ce sera au tour de la route entre Barkly et Serge Alfred. Et finalement, d'une partie de la Richelieu Branch Road. Il nous revient que les autori- tés concernées comprenant le constructeur Larsen & Toubro, Metro Express Ltd, la National Transport Authority, entre autres, travaillent sur les plans de déviation pour les automobilistes.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.