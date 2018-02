Gambie: L'inculpation d'un universitaire fait craindre le retour des méthodes de Jammeh

Depuis sa création, le plus grand évènement de la musique urbaine gambienne rassemble… Plus »

La nuit a été longue pour le Dr Ismaila Ceesay. Après des heures d'interrogation par la police et une nuit en détention, l'universitaire a été libéré tôt, ce jeudi matin, sous les cris et les chants de quelques dizaines de ses étudiants, ainsi que de journalistes et d'activistes, qui s'étaient réunis devant les quartiers de la police nationale à Banjul.

L'arrestation et l'inculpation de Ismaila Ceesay pour « incitation à la violence » a déclenché une levée de boucliers au sein de la société civile gambienne, qui craint de voir poindre des méthodes comparables à celles de l'ancien dictateur Yahya Jammeh, un an après sa chute.

