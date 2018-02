Afrique: Mercato hivernal 2018 - Les dix mouvements d'Africains à retenir

Des pays africains s’ouvrent de plus en plus au débat sur le gaz de schiste. C'est le cas de… Plus »

Relativement peu connu jusqu'à cet été, l'attaquant sénégalais de 27 ans a quitté la Turquie pour le club anglais Stoke City. Coût estimé du transfert : 16 millions d'euros. Une belle plus-value pour Galatasaray qui l'avait acheté six mois plus tôt à Osmanlispor contre 7,5 millions d'euros.

On aurait aussi pu le qualifier de transfert le plus médiatisé et le plus conflictuel. A l'issue d'un bras de fer avec le Borussia Dortmund, le Gabonais a quitté l'Allemagne pour Arsenal. Le club anglais aurait déboursé environ 65 millions d'euros pour cela, ce qui fait théoriquement de l'attaquant de 28 ans le joueur africain le plus cher de l'histoire.

