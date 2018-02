Cameroun: Crise anglophone - La grogne enfle déjà dans les casernes

"La plupart des personnes en question avaient présenté des demandes d'asile. Leur renvoi forcé constitue une violation du principe de non-refoulement, qui constitue la pierre angulaire du droit international des réfugiés. Les retours ont été effectués malgré les efforts du HCR et son engagement auprès des autorités", a mentionné le HCR qui a souligné avoir rappelé au Nigéria ses obligations en vertu de la loi internationale et nigériane et l'a exhorté à s'abstenir de renvoyer de force les demandeurs d'asile camerounais dans leur pays d'origine.

Seulement dans la journée du 1er février 2018, des militaires camerounais épaulés par des mercenaires tchadiens et des combattants indépendantistes ont été tués dans des combats et beaucoup d'autres blessés, a appris Africa Info de source militaire.

A en croire des informations dignes de foi, rien ne va plus dans les rangs de l'armée camerounaise au fur et a mesure que cette guerre s'enlise dans les régions anglophones.

