Mali: Bakary Sako - Saison terminée pour le Malien

Bakary Sako avait dû quitter le terrain durant la première période. Il souffre d'une grave blessure comme pressenti par son coach. À l'issue du match, Roy Hodgson, son entraîneur avait déclaré : «Nous n'avons pas le luxe de perdre un joueur offensif. Notre équipe médicale n'est pas très optimiste. » Elle avait raison d'être pessimiste puisque l'international malien souffre d'une fracture de la cheville et les ligaments ont également été endommagés. «Il ne jouera certainement plus cette saison et il ne sera peut-être pas remis pour le début de la prochaine», a regretté Hodgson ce vendredi en conférence de presse. Un coup dur pour le club anglais qui va devoir composer sans une de ses principales forces offensives.

