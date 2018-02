Sénégal: APR Biscuiterie - Me Djibril War gèle ses activités

Le Sénégal et la France ont signé vendredi plusieurs accords de coopération portant… Plus »

Ces responsables Apr ont souligné qu'au cours cette rencontre, présidée par le directeur de cabinet du Président de la République, des échauffourées ont éclaté et auraient fait des blessés. Ismaïla Guèye et les autres responsables accusent Arona Ndoffène Diouf et ses partisans d'être les auteurs des heurts. « Ils ont attendu la présence du ministre directeur de cabinet pour tenter de forcer le barrage. Des nervis ont attaqué les militants qui sont venus prendre part à la rencontre », ont-ils dénoncé. Suite à ces événements malheureux, ils demandent à la direction de prendre des mesures urgentes. Dans le même sillage, Ismaïla Guèye a fait remarquer que les responsables sont mobilisés pour garantir une victoire à la présidentielle de 2019.

« Nous avons, depuis longtemps, lutté pour le triomphe de l'Apr. Les valeurs de paix, de respect et de solidarité ont toujours guidé notre action. C'est pourquoi nous ne pouvons pas accepté que ces valeurs soient bafouées par des gens qui viennent de nous rejoindre », a déploré Me War lors d'une conférence de presse tenue en présence d'autres responsables, dont Ismaïla Guèye. « La coordination communale du parti demande à la direction de prendre toutes les dispositions par rapport au règlement intérieur de l'Apr en excluant Arona Ndoffène Diouf », a-t-il martelé.

Djibril War, responsable de l'Alliance pour la République dans la commune de Biscuiterie, a annoncé, hier, sa décision de geler ses activités au sein de la formation politique dirigée par le Président de la République, Macky Sall. Le directeur de l'Ecole du parti dit avoir fait ce choix, afin que le leader de l'Alliance pour la République prenne des mesures contre les incidents qui ont émaillé la rencontre entre les militants de la mouvance présidentielle et l'émissaire de Macky Sall, Me El-Hadji Oumar Youm.

