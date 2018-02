Sénégal: Procès Khalifa Sall et Cie - Le barreau interdit à Me El hadj Diouf de se constituer

L'Ordre des avocats a pris la décision d'interdire à Me El Hadji Diouf de se constituer avocat pour la suite du procès Khalifa Sall.

« Pour la suite du procès, vous ne verrez plus Me El Hadj Moustapha Diouf comme avocat de la mairie de Dakar ou de l'Etat du Sénégal, car le bâtonnier a pris la décision de le lui interdire, décision que j'ai moi-même notifiée au principal concerné qui l'a accepté de bonne foi », a dit Me Ibrahima Diéguène en conférence de presse hier. Le Secrétaire général de l'Ordre des avocats a rappelé que la question de la constitution d'un avocat dans un dossier quelconque ne relève pas d'un tribunal. « S'il y a un contentieux sur cette question, c'est l'arbitrage du bâtonnier qui est sollicité et c'était le cas en espèce », souligne Me Dièguène.

Pour l'ordre des avocats, « il est question de déontologie et le Conseil a l'obligation de veiller à cela parce que le respect des règles, c'est d'abord la protection de nos avocats ». Pour lui, l'expulsion d'un avocat de la salle d'audience est une violation de la loi. Et le Conseil de l'Ordre des avocats dit tirer toutes les conséquences de cette situation. « Le Bâtonnier et l'Ordre des avocats ont décidé de prendre ce problème à bras le corps », a fait savoir Me Aly Fall. Par souci d'anticipation, Me Ibrahima Diéguène, Secrétaire général du Conseil des avocats, évoque plusieurs hypothèses qui peuvent découler à la suite de ce délibéré. « Les exceptions soulevées aux fins d'annulation des procédures ou aux fins de soulever l'incompétence du tribunal peuvent, si elles prospèrent, mettre fin au procès. Dans le cas contraire, celui-ci va continuer.

C'est pourquoi on attend le délibéré-là », a-t-il relevé. Même si pour le Sg de l'Ordre des avocats, l'article 5 de l'Uemoa sur la présence de conseils lors de l'interpellation du prévenu est clair et ne souffre d'aucune ambiguïté. « On peut bien demander l'annulation de la procédure si celle-ci n'a pas respecté les règles », précise Me Diéguène. « Notre confrère Me El Hadj Moustapha Diouf s'était déjà constitué pour Khalifa Ababacar Sall. Le bâtonnier, saisi de cette question, avait estimé qu'il ne le pouvait pas en se référant aux règles qui gouvernent notre profession. Il lui avait demandé de se retirer. Ce qu'il avait fait sans poser de problème », précise Me Ibrahima Diéguène.

Il a rappelé que cette mesure d'interdiction s'appliquerait à tout avocat qui serait dans les mêmes conditions que notre confrère Me El Hadj Moustapha Diouf qui, « de bonne foi », a accepté cette interdiction. « Nous lui avons fait comprendre que le même texte qui lui interdisait de se constituer pour Khalifa Sall, c'est le même qui lui interdit de le faire pour la mairie de Dakar en tant que partie civile », explique le Secrétaire général de l'Ordre qui assure qu'on ne verra plus Me Diouf comme avocat pour la suite dans cette affaire, conformément l'article 11, alinéa 7 et 8 de la loi 2009-25 du 08 juillet 2009 portant modification de la loi n° 84-09 du 4 janvier 1984 complétée par la loi n° 87-30 du 28 décembre 1987 relative à l'Ordre des avocats.