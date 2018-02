Sénégal: Financement de l'éducation - Michaëlle Jean invite à relever le défi de la mobilisation des ressources

La Conférence internationale de mobilisation des ressources du Partenariat mondial pour l'éducation s'ouvre aujourd'hui à Dakar. Coprésidée par les Présidents sénégalais et français, elle va servir de cadre de plaidoyer pour réduire les inégalités en termes d'accès à l'éducation. Cela, grâce à des financements adéquats aussi bien de la part des partenaires que des bailleurs ainsi que des Etats.

La secrétaire générale de la Francophonie, Michaëlle Jean, prendra part à la Conférence de financement du Partenariat mondial pour l'éducation (Pme). Cette rencontre internationale de mobilisation des ressources financières, qui s'ouvre aujourd'hui, à Dakar, sera coprésidée par les Présidents sénégalais et français. Ce sera une opportunité pour Michaëlle Jean de lancer un appel pour une mobilisation générale des acteurs et des bailleurs de l'éducation. « Il faut investir beaucoup plus dans l'éducation. Les financements sont bien en-deçà du défi à relever et des enjeux. Il faut savoir que le montant de l'aide internationale allouée, chaque année, pour un enfant d'Afrique subsaharienne s'élève à moins de 5 € ou moins de 6$, soit 2% du coût de sa scolarisation, le reste étant laissé à la charge des familles et des États », a-t-elle fait savoir.

A son avis, certains Etats africains consacrent 17% de leurs dépenses publiques à l'éducation. Dans un communiqué parvenu à la rédaction, la patronne de la Francophonie a déclaré que l'enjeu est de taille. Selon elle, il faut vaincre l'ignorance, les inégalités, créer des possibilités et réaliser le dividende démographique. « L'éducation est un atout pour la cohésion sociale. Il y va de la liberté de chacun de jouir pleinement de ses droits politiques, économiques et sociaux. Et ce qui est en jeu plus largement, c'est la sécurité et la stabilité du monde. Il faut donc investir plus et mieux, pour plus de cohérence et d'efficacité sur le terrain », a insisté Michaëlle Jean qui a invité les décideurs à inventer des mécanismes inédits pour booster le système éducatif.

... Idem pour la directrice générale de l'UNESCO...

La directrice générale de l'Unesco, Audrey Azoulay, est à Dakar pour les besoins de la Conférence de financement du Partenariat mondial pour l'éducation (Pme). Elle fait ainsi son premier déplacement en Afrique ; ce qui démontre, selon un communiqué parvenu à la rédaction, que l'éducation est et reste une priorité pour l'Unesco. Mme Azoulay a ajouté que l'éducation doit être la priorité de l'aide au développement. « Nous serons à Dakar pour faire un plaidoyer pour la mobilisation de fonds en vue de soutenir les efforts nationaux », a-t-elle déclaré. La directrice générale de l'Unesco plaidera en faveur de « l'éducation comme force de changement pour construire un avenir plus équitable et inclusif ». Elle fera un clin d'œil sur ce qu'elle appelle « le besoin de partenariats » pour fournir aux Etats les outils et les savoirs nécessaires pour des systèmes éducatifs de qualité.

Le communiqué informe que Mme Azoulay aura des entretiens bilatéraux avec les Chefs d'Etat, des ministres et des responsables des Agences des Nations unies. Durant son séjour au Sénégal, elle se rendra sur l'Ile de Saint-Louis, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco en 2000, et à Pikine, dans la banlieue dakaroise, où cet organisme international a un projet d'autonomisation des populations vulnérables, en particulier les filles et les femmes. Cette commune abrite aussi plusieurs programmes en langue nationale sur des thèmes comme l'alphabétisation et le développement urbain durable.

... Plan international sensibilise les jeunes...

En prélude à la 3ème Conférence internationale de reconstitution des fonds du Partenariat mondial pour l'éducation, l'Ong Plan international a organisé un atelier préparatoire à ce grand rendez-vous international.

Le monde traverse une crise de l'éducation dont le financement peut être un remède adéquat. C'est dans ce sillage que s'inscrit la tenue d'un atelier co-initié par l'Ong Plan international et le Partenariat mondial pour l'éducation (Pme). Selon la directrice nationale par intérim de Plan international, Oumy Lakh Sall, cette rencontre préparatoire permet aux jeunes de savoir le sens du financement de l'éducation pour connaitre leur rôle et comprendre l'avenir. Cela permettra de faire des plaidoyers pour influencer les décideurs à pouvoir allouer suffisamment de budget au secteur de l'éducation.

D'après Mme Sall, cet atelier a permis d'échanger sur les bonnes pratiques entre pays pour une réalisation de l'école du futur où les aspirations des apprenants seront prises en compte. « Nous ne pouvons pas parler de l'éducation sans l'implication des jeunes qui seront nos leaders de demain », a-t-elle fait savoir, ajoutant que ces jeunes activistes ont eu à réaliser des campagnes de plaidoyer auprès des décideurs. Aussi s'est-elle félicitée de leur engouement.

Prenant la parole, la chargée du plaidoyer au Partenariat mondial pour l'éducation (Pme), Victoria Egbetayo, a invité les pays à augmenter la part de l'éducation dans leur budget pour ne laisser personne de côté. « Il est temps de financer l'éducation. Le défi le plus important du secteur est le manque de financement. Il nous faut des actions urgentes », a-t-elle laissé entendre, invitant à un engagement pour de nouvelles ressources afin de renforcer les programmes d'apprentissage.

Victoria Egbetayo s'est dit convaincue que la Conférence du Pme va amener tous les leaders et partenaires à changer de paradigme et d'engagement dans le financement de l'éducation. « Nous voulons que la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, le Canada... augmentent leur contribution. Nos gouvernements doivent aussi faire des engagements fermes pour augmenter la contribution de 20 % dans l'éducation », a-t-elle indiqué tout en reconnaissant que « le Sénégal est un bon exemple dans ce sens.»

Pour Mme Egbetayo, il est également important de voir comment la communauté d'hommes d'affaires pourra apporter sa contribution.

De l'avis de Pierre Jothy, jeune participant français, si leur parole est prise en compte, ce sera utile.

... A Kennedy, acteurs et partenaires réfléchissent sur «l'École du futur»...

Le lycée Kennedy a abrité, le 30 janvier 2018, un forum des jeunes axé sur « L'école du futur ». Cette activité, organisée par le ministère de l'Education nationale, en collaboration avec Plan international, s'inscrit dans la logique de la Conférence de financement du Partenariat mondial pour l'éducation.

Le ministre de l'Education nationale, Serigne Mbaye Thiam, a présidé le forum des jeunes portant sur « L'école du futur ». Il avait à ses côtés l'ambassadeur de France au Sénégal. Cette rencontre a réuni une centaine d'élèves venus de la France, du Canada et de quatre pays africains. Les participants ont réfléchi sur le processus de mise en place d'une école nouvelle qui va prendre en compte les aspirations, les préoccupations et les besoins du monde actuel. Les élèves étaient répartis en quatre ateliers pour travailler sur les thèmes relatifs à l'enseignement des sciences, à la technologie, au numérique, à l'employabilité dans l'entreprise et à la mobilité ainsi qu'aux arts et à la culture.

Dans son exposé, le modérateur du forum, Alpha Dia, est revenu sur la nécessité de refonder et redéfinir le rôle de l'école. A son avis, tout système éducatif doit faire l'objet d'évaluation et de renouvellement. « Comme un comprimé ou un aliment, l'école doit avoir une durée de vie qui ne doit pas être dépassée », a-t-il averti. C'est pourquoi M. Dia a préconisé la construction de l'école de demain. Une école qui va prendre en compte les réalités du temps moderne. A l'en croire, l'école du futur sera un espace de liberté, une école démocratique où les sciences seront accessibles à tous. Poursuivant, Alpha Dia a noté que les études du XXIe siècle ne doivent plus se faire à partir d'espaces réservés à un groupe. « L'heure est venue où chaque individu doit accéder au savoir, quels que soient le lieu où il se trouve et ses moyens », a-t-il indiqué.

L'ambassadeur de France a magnifié les bonnes relations qu'entretiennent la France et la Sénégal dans le domaine de l'éducation. Selon Christophe Bigot, ses bons rapports se sont illustrés par le nombre élevé d'étudiants sénégalais en France. A cela s'ajoute les nombreuses interventions de la France au Sénégal dans le domaine de l'éducation à travers l'Agence française de développement (Afd).

Serigne Mbaye Thiam a estimé que ce forum des jeunes sur « L'école du futur » constitue un grand pas vers la mise en œuvre des orientations du Président Macky Sall. Selon lui, l'école du futur devra être l'œuvre de tous, mais les élèves doivent être les premiers acteurs. « Ils doivent être les artisans de leur propre école », a-t-il insisté. Le ministre a aussi salué les efforts du Gouvernement du Sénégal en termes de financement de son système éducatif.

... L'ONG «One» pour le maintien des filles à l'école

Présente à Dakar pour la 3ème Conférence mondiale de reconstitution des financements du Partenariat mondial pour l'éducation, la directrice exécutive Afrique de l'organisation internationale One, Rudo Kwaramba Kayombo, a appelé pour plus de financement pour l'école en vue d'y maintenir les filles. L'Ong «One» fait ainsi un lien direct entre la baisse des financements pour l'école et le fort taux d'abandon des filles. « Le monde fait face à une crise mondiale de l'éducation. Aujourd'hui, 130 millions de filles n'ont pas accès à l'école dans le monde. De plus, une analyse de «One» montre qu'on pourrait éviter le décès de 2800 personnes par jour si on améliorait l'accès à une éducation de qualité », a expliqué Mme Kayombo.

Organisée à Dakar, du 1er au 2 février 2018, la 3ème Conférence mondiale de reconstitution des financements du Partenariat mondial pour l'éducation a pour objectif de mobiliser 3,1 milliards de dollars de la part des pays donateurs pour la période 2018-2020. Avec cette enveloppe, 26 millions d'enfants de plus auront la chance de terminer leurs études, 1,7 million d'enseignants recevront une formation et 23.000 salles de classe seront construites.

Revenant à la lancinante question du maintien des filles à l'école, Mme Kayombo a fait remarquer : « Le manque d'accès à l'éducation touche particulièrement les filles dans les pays les plus pauvres. Plus de 130 millions de filles n'y ont pas droit ; c'est l'équivalent de la population de la France et de l'Angleterre réunie. De plus, les filles qui ne vont pas à l'école sont plus susceptibles de connaître des mariages précoces, elles ont statistiquement plus de risques d'être sujettes à certaines maladies, telles que le Vih/Sida, et ont plus de risques de mourir jeunes ». «One» est une organisation internationale de campagne et de plaidoyer soutenue par plus de neuf millions de personnes dans le monde qui agissent pour en finir avec l'extrême pauvreté et les maladies évitables, particulièrement en Afrique.