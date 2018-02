Arrivé à Dakar hier à 23 h 30, Emmanuel Macron a été accueilli par son homologue, Macky Sall. Il avait à ses côtés son épouse Brigitte Macron et Jean Yves Le Drian, ministre français des Affaires étrangères. Après une accolade avec son hôte, Macky Sall qui était accompagné de son épouse Marième Sall a conduit le président Français vers les officiels sénégalais, Ousmane Tanor Dieng, président du Haut Conseil des Collectivités territoriales, Aminata Tall, présidente du Conseil économique social et environnemental (Cese).

Une poignée de main devant les photographes a suivi cette étape. Le Chef de l'Etat français a ensuite salué les autres autorités notamment les membres du gouvernement du Sénégal et les membres de la représentation diplomatique française, venues à l'accueil.

M. Macron qui effectue une visite officielle de trois jours au Sénégal a un agenda chargé. Ce matin, il sera accueilli au Palais de la République par le Président de la République, Macky Sall.

Les deux Présidents auront un tête-à-tête qui sera suivi d'une signature d'accords de coopération. Macky Sall et Emmanuel Macron se rendront ensuite à la maison du Train express régional (Ter).

Là-bas, ils visiteront le chantier et assisteront à une présentation de la maquette de ce grand projet du Pse. Après cette étape, les deux Présidents seront au collège de Hann - Bel-Air pour une inauguration.

Puis, ils seront au Centre international de conférences Abdou Diouf (Cicad) où ils prendront part au panel de haut niveau du Partenariat mondial pour l'éducation. Toujours au Cicad, les deux Chefs d'Etat animeront une conférence de presse à 14 heures.

Dans l'après-midi, le Président Macron rencontrera la communauté française à la résidence de l'ambassadeur de France.

Emmanuel Macron est attendu à Saint-Louis samedi. Une présentation du site impacté par l'érosion côtière sera faite devant lui à Guet Ndar. Il visitera également une salle de classe dans la vieille ville.

9 CHEFS D'ETAT À DAKAR...

Quatre Chefs d'Etat africains et le Président Macron sont arrivés hier à Dakar. Ils seront suivis aujourd'hui par trois autres présidents africains. Au total, neuf chefs d'Etats prennent part à la 3ème Conférence de reconstitution des fonds du Partenariat mondial pour l'éducation. Les Présidents déjà présents à Dakar sont celui du Tchad, Idriss Deby, du Niger, Mahamadou Issoufou, de la République centrafricaine, Faustin-Archange Touadéra, et du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta. Ces hôtes du Sénégal ont été accueillis par le Président Macky Sall. Les présidents du Ghana, du Burkina Faso et du Togo sont attendus à Dakar aujourd'hui dans la matinée. Ils seront accueillis à l'aéroport international Blaise Diagne par le Premier ministre Mahammed Dionne.

Jim Yong Kim, président de la Banque mondiale et 66 ministres de l'Education sont aussi à Dakar. Selon un communiqué reçu, la Secrétaire générale de la Francophonie, Madame Michaëlle Jean, ainsi que l'Administrateur de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Adama Ouane, participeront également à la Conférence de financement du Partenariat mondial pour l'éducation (PME).

B. DIONE

... LE PREMIER MINISTRE DE LA CÔTE D'IVOIRE AUSSI

Le Premier ministre ivoirien a été accueilli, hier, à l'aéroport Léopold Sédar Senghor, par son homologue du Sénégal, Mahammed Boun Abdallah Dionne. Amadou Gon Coulibaly est venu prendre part à la 3ème Conférence de reconstitution des fonds du Partenariat mondial pour l'éducation que le Sénégal accueille aujourd'hui.

L'avion du Premier ministre de la Côte-d'Ivoire a atterri à l'aéroport Léopold Sédar Senghor vers 13 heures. La présence d'autres autorités étatiques dont le ministre d'Etat Mbaye Ndiaye, Mamadou Talla, ministre de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Artisanat, Diène Farba Sarr, ministre du Renouveau urbain, de l'Habitat et du Cadre de vie), Seydou Guèye, ministre porte-parole du Gouvernement, Cheikh Kanté, ministre en charge du Pse, et des personnalités du pays y étaient remarquée.