Une forte délégation de la ville de Toulouse conduite par Mme Nicole Beleaud séjourne actuellement dans la capitale du Nord en vue d'assister à la réception des travaux d'assainissement des quartiers de Ndiolofène sud, Diamaguène, Léona et Eaux Claires. Ce projet, d'un coût global de 282.061.510 FCfa, soit 430.000 euros, a pour objet la réalisation d'un réseau d'assainissement d'eaux usées à Ndiolofène sud et des branchements domiciliaires dans les quartiers de Ndiolofène sud, Diamaguène et Leona et Eaux Claires.

Fruit de la coopération décentralisée initiée par la commune de Saint-Louis et la ville de Toulouse, le projet bénéficie également de l'appui de l'Agence de l'eau Adour-Garonne et de Toulouse Métropole. Il a été mis en œuvre par l'Agence de développement communal (Adc) de Saint-Louis.

Selon le directeur général de l'Adc, Boun Daouda Soumaré, ce projet permet à la municipalité de Saint-Louis de contribuer à restaurer un environnement adéquat dans ces quartiers et d'éliminer les nuisances provenant du déversement des eaux usées dans les rues. Les principaux intervenants sont la commune de Saint-Louis (maître d'ouvrage), l'Agence de développement communal (Adc) de Saint-Louis (maître d'ouvrage délégué), l'Office national de l'assainissement du Sénégal (Onas) (assistance technique) et les conseils et délégués de quartier des zones d'intervention.

Parlant des réalisations de ce projet, M. Soumaré a mis en exergue la mise en place d'un réseau gravitaire d'assainissement collectif et des branchements domiciliaires. Il a, à ce propos, précisé que 293 concessions ont été raccordées à Ndiolofène sud-ouest, Diamaguene, Léona et Eaux Claires. Il s'est également appesanti sur la construction et la réhabilitation des blocs sanitaires dans les écoles primaires de Boly Diaw (cet établissement scolaire a ainsi bénéficié de la construction de 15 boxes dont deux réservés aux enseignants et un aménagé pour les personnes en situation d'handicap), la réhabilitation entière de 8 boxes à l'école Rawane Ngom et de 8 autres à l'école Saër Sèye.

M. Soumaré a fait allusion aux aménagements intérieurs et à l'adaptation des toilettes pour 48 concessions démunies. Il s'agit, entre autres, de travaux de connexion du réseau d'évacuation intérieure aux décanteurs, d'adaptation de toilettes, d'élimination de fosses septiques et de construction de bacs lave vaisselles.

Le Dg de l'Adc a aussi donné une idée de l'Ingénierie sociale urbaine mise en œuvre par son agence, soulignant que, conformément à une tradition bien ancrée à l'Adc, les projets mis en œuvre sont toujours accompagnés avant, pendant et après, par un programme d'ingénierie sociale pour une bonne appropriation par les populations.