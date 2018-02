Sénégal: Touba - L'hôpital Heinrich Lübke va étrenner un Service d'accueil d'urgence

Le Conseil départemental de Diourbel, réuni à son siège, a voté son budget de fonctionnement à l'unanimité de la majorité des conseillers présents et devant l'adjoint au préfet, Ibrahima Ndour, qui a présidé la cérémonie.

Un accent particulier a été mis sur le volet sanitaire avec le projet d'érection à l'hôpital Heinrich Lübke d'un Service d'accueil d'urgence (Sau) estimé à 80 millions de FCfa entièrement financé par le Conseil départemental.

La santé est une compétence transférée et un besoin vital pour les populations, a fait savoir Abdou Khadim Guèye, président du Conseil départemental de Diourbel. « Diourbel est une ville carrefour traversée de part en part par la Rn3, entourée des axes routiers menant vers Kaolack, Fatick, Touba et Dakar. Tous les accidentés de la circulation à 40 km à la ronde de ses différents axes routiers sont transférés à l'hôpital Lübke, en plus des accidentés des motos Jakarta qui sont nombreux », assure-t-il. Cette situation, déclare le président du Conseil départemental, nécessite l'érection d'un important Service d'accueil d'urgence (Sau) et c'est ce qui motive ce projet qui s'inscrit dans le cadre d'une démarche visant à enrichir le plateau technique de cet hôpital qui reçoit beaucoup d'accidentés de la route, mais aussi à la bonne santé des populations.

Poursuivant sa plaidoirie pour l'hôpital, le président de l'institution Abdou Khadim Guèye perçoit aussi l'implantation d'une faculté de médecine à l'Université Alioune Diop de Bambey comme une aubaine pour les populations de la région. Pour ce dernier, l'arrivée d'éminents professeurs en chirurgie général, en pédiatrie et en traitement relatif à la maladie du cancer à l'Uadb est une valeur ajoutée pour l'hôpital car, révèle-t-il, ces spécialistes feront également des prestations à l'hôpital Lübke, une situation qui va contribuer à désencombrer les hôpitaux de Dakar et hausser le niveau de l'hôpital de Diourbel. Et ce dernier de poursuivre qu'avec l'ouverture de nouvelles cliniques, cet hôpital peut devenir un Centre hospitalier universitaire (Chu). Le volet sécuritaire a suscité beaucoup d'intérêt chez les conseillers.

L'adjoint au préfet a souligné le calme et la sérénité dont les conseillers ont fait montre tout au long de la cérémonie. Le budget qui s'élève à 436.400.000 FCfa comprend respectivement le budget d'investissement de 197.250.000 FCfa et celui du fonctionnement avec 239.150.000 FCfa. Pour rappel, le président Khadim Guèye a évoqué dans le rapport introductif que le Conseil départemental de Diourbel avait privilégié l'éducation dans le budget 2017 et a exécuté des projets (construction de classes, distribution de matériel de reprographie, etc.) à hauteur de 57.672.774 FCfa, puis a lancé des marchés de travaux et d'équipements pour un montant de 79.000.000 FCfa.