Sénégal: Rallonge de 3,5 milliards de FCfa de l'Etat - La quantité de graines d'arachide à collecter doublée

Il soutient qu'en deux mois, la Sonacos a fait mieux que 2017, année où elle avait collecté 96.000 tonnes. « Actuellement, la Sonacos est à près de 96.000 tonnes d'arachide collectées », s'est félicité le porte-parole du comité. Il ajoute dans le même sillage que l'Etat a fait beaucoup d'efforts et va continuer cette dynamique. « Dans la semaine à venir, l'Etat va injecter 1 milliard de FCfa pour la Cncas, 2,5 milliards de FCfa pour la Bnde. Ce qui fera un total de 3,5 milliards de FCfa et 5 milliards pour le paiement des semences des opérateurs. Il n'y aura plus de soucis d'argent », assure M. Dia. Il souligne que ces efforts sont destinés à continuer à accélérer le processus de commercialisation de l'arachide. « L'Etat avait décidé de subventionner 150.000 tonnes d'arachide. Il va faire mieux en le doublant pour le porter à 300.000 tonnes », a-t-il expliqué.

