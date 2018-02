Sénégal: Conférence du Partenariat mondial pour l'éducation - 9 Chefs d'Etat à Dakar

Déclarée «persona non grata au Sénégal» par le Collectif anti… Plus »

L'avion du Premier ministre de la Côte-d'Ivoire a atterri à l'aéroport Léopold Sédar Senghor vers 13 heures. La présence d'autres autorités étatiques dont le ministre d'Etat Mbaye Ndiaye, Mamadou Talla, ministre de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Artisanat, Diène Farba Sarr, ministre du Renouveau urbain, de l'Habitat et du Cadre de vie), Seydou Guèye, ministre porte-parole du Gouvernement, Cheikh Kanté, ministre en charge du Pse, et des personnalités du pays y étaient remarquée.

Au total, neuf chefs d'Etats prennent part à la 3ème Conférence de reconstitution des fonds du Partenariat mondial pour l'éducation. Les Présidents déjà présents à Dakar sont celui du Tchad, Idriss Deby, du Niger, Mahamadou Issoufou, de la République centrafricaine, Faustin-Archange Touadéra, et du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta. Ces hôtes du Sénégal ont été accueillis par le Président Macky Sall. Les présidents du Ghana, du Burkina Faso et du Togo sont attendus à Dakar aujourd'hui dans la matinée. Ils seront accueillis à l'aéroport international Blaise Diagne par le Premier ministre Mahammed Dionne.

Copyright © 2018 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.