Sénégal: Braquage des quatre touristes espagnols - Des acteurs du tourisme demandent à l'Etat d'élucider l'affaire

Le braquage des quatre touristes espagnols sur l'axe Bignona-Diouloulou-Séléty continue de faire des vagues à Ziguinchor.

L'association des hôteliers, restaurateurs et agences de voyage de la région est montée au créneau, hier, au cours d'une conférence de presse pour demander à l'Etat d'élucider cette affaire qui a occasionné beaucoup d'annulations de réservation.

Le porte-parole de l'association des hôteliers, restaurateurs et agences de voyage, Augustin Diatta, par ailleurs responsable du Syndicat d'initiative des professionnels du secteur touristique de la région, a insisté sur le fait que l'Etat doit faire toute la lumière sur ce braquage afin que les responsabilités soient situées, les auteurs appréhendés et punis à la mesure de leur forfait, et qu'un pareil événement perturbateur ne se reproduise. « Nous voulons connaître la vérité et savoir ce qui s'est réellement passé », a affirmé M. Diatta, révélant que depuis ce braquage beaucoup d'agences de voyage et d'hôtels ont enregistré des annulations de réservation.

Il a estimé que ce braquage est un sabotage de la destination Casamance portant un coup au tourisme dans cette partie du pays. « C'est un coup », a-t-il affirmé, en marquant son étonnement en s'interrogeant sur « comment ce braquage a-t-il pu être commis à côté d'un cantonnement militaire et pourquoi ses auteurs n'ont-ils pas braqué des vélos, des motos, des cars, des camions mais les quatre touristes espagnols seulement ? » Cela paraît invraisemblable, selon Augustin Diatta, qui a fait remarquer que « la Casamance est actuellement l'une des régions les plus sécurisées du Sénégal ». « Le gouvernement et le Mouvement des forces démocratiques de Casamance (Mfdc) sont dans les dispositions de trouver la paix », insiste-t-il, soulignant que « pendant plus de six ans, voire plus, il n'y a ni accrochage, ni braquage, ni affrontement » dans la région méridionale du Sénégal.