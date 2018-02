Mozambique/Sénégal: Eliminatoires Coupe du Monde 2019 - 17 joueurs présélectionnés pour la phase aller à Maputo

L'Angola et le Mozambique continueront à travailler pour consolider la coopération bilatérale et… Plus »

En effet, ce groupe va préparer le tournoi de Maputo, du 23 au 25 février au Mozambique, pour la phase aller du poule D où évoluent le Sénégal, le Mozambique, la Côte d'Ivoire et la République Centrafricaine. Et à part les cadres du dernier Afrobasket, on note le retour d'Ibrahima Thomas et Pape Abdou Badji. Nommé début décembre, le nouveau coach des Lions du basket Abdourahmane Ndiaye « Adidas » n'avait pas attendu la signature de son contrat pour débuter le travail. Sa première tournée de prospection en France pour les besoins de ce tournoi a conduit à la confection de cette liste de joueurs. Quant à la phase retour, elle aura lieu en juin prochain à Dakar.

