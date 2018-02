Sénégal: Après sa défaite contre Modou Lô, le CNG défalque 7 millions sur le reliquat de Lac De Guiers 2 !

Décidément Lac de Guiers 2 n'en finit pas avec ses déboires dans l'arène. Après sa défaite par décision arbitrale devant Modou Lô, le Comité national de gestion de la lutte (Cng) vient de lui défalquer 7 millions et poussière de son cachet. Et le « puncheur du Walo » de crier au scandale et au complot. D'après lui, il est temps que cet acharnement contre lui cesse.

Le « puncheur du Walo », Lac de Guiers 2, ne cache pas son amertume depuis son revers contre Modou Lô de Rock Energie, dimanche dernier, au stade Léopold Sédar Senghor. En effet, d'après lui, les arbitres, le Cng, les amateurs, les anciens lutteurs, les reporters, entre autres, ont tous participé à sa défaite. « On dirait que je ne suis pas un Sénégalais. C'est honteux, ce qui s'est passé dimanche au stade. Tout le monde est indigné. Je suis un fils de ce pays, donc il ne devrait pas y avoir de parti pris », a-t-il martelé.

Mais, le plus dur pour Lac de Guiers 2 est la somme de 7.040.000 FCfa que le Cng vient de lui prendre sur son cachet, en guise d'application du règlement sur ses 4 avertissements. « Je ne vais jamais pardonner les membres du Cng, que Dieu me départage avec eux le jour du jugement dernier. Quel que soit le règlement, ils n'ont pas le droit de me couper une telle somme. C'est mon argent et je l'ai gagné dignement. Je ne leur pardonnerai 1 franc de cet argent, car je n'ai rien fait lors de ce combat contre Modou Lô pour mériter une telle sanction », jure le chef de file de l'écurie Walo.

Il est allé plus loin dans ses propos, en soutenant que les lutteurs doivent savoir où passe l'argent que le Comité national de gestion leur soutire. « Ce comité ne fait aucun geste pour les lutteurs. Il y a des anciennes gloires qui sont dans le besoin et qui ne reçoivent aucune aide de leur part. Le Cng coupe nos cachets alors qu'on ne sait même pas où passe cet argent ».

Concernant l'arbitrage, Lac de Guiers 2 se dit indigné par le comportement du maître du terrain. « Je n'ai rien à dire à l'arbitre, ceux qui ont suivi le combat sont témoins de ses agissements ; il m'a presque bousculé pour donner la victoire à Modou Lô. S'il pouvait me faire tomber autrement, il allait le faire ». Le tombeur de Yakhya Diop dit Yékini n'a pas épargné également le médecin du combat, qu'il taxe de supporter de « Kharagne Lô ». « Franchement, supporter quelqu'un c'est dur, même le médecin était de la partie. Il supportait Modou Lô, sans gêne, c'est vraiment honteux. Ses images sont sur le net ».

En fait, Lac de Guiers 2 est convaincu qu'il est mal aimé dans l'arène et ce, depuis le début de sa carrière. « A chaque fois que j'ai un combat, j'entends du tout. Les anciennes gloires s'y mettent aussi, Mbaye Guéye de Fass, Birahim Ndiaye, entre autres, ne parlent jamais en bien de moi ». Une situation que le cousin de Balla Gaye 2 compte mettre fin, refusant désormais de se laisser faire. En effet, le choc Modou Lô-Lac de Guiers 2 qui s'annonçait comme un tournant décisif dans sa carrière n'a pas répondu aux attentes du public. Et depuis, les critiques fusent de partout, concernant la stratégie défensive du « puncheur de Walo », qui avait finalement perdu le duel par décision arbitrale.