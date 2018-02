Sénégal: Meurtre du pêcheur Fallou Sall - Le ministre Omar Guèye a présenté les condoléances du gouvernement

Hier dans la matinée, le défunt Fallou Sall a été enterré à Touba. Dans le début de la soirée, le ministre Oumar Guèye en charge de la Pêche a fait le déplacement à Saint-Louis pour présenter ses condoléances, au nom du président, à la famille éplorée.

Il est revenu sur les efforts du chef de l'Etat dans le cadre de l'appui au secteur de la pêche et des différents acteurs en particulier. Sur les interrogations quant aux 8 membres restants de l'équipage, le ministre a rassuré les parents. Pour lui, « le président Macky Sall a fait appel au ministre des Affaires étrangères Sidiki Kaba afin que toutes les dispositions soient prises pour que ces pêcheurs rentrent au bercail le plus rapidement possible ».

Au cours de cette rencontre, il a rappelé les relations de bon voisinage entre le Sénégal et la Mauritanie. La famille, tout en rappelant la tristesse qui les assaille, a remercié l'Etat pour cet égard. Le ministre Oumar Guèye était accompagné de Mansour Faye, ministre de l'Hydraulique et maire de Saint-Louis, et des autorités administratives.