Cote d'Ivoire: Région du Gbôklê - 54 milliards FCFA attendus pour son développement

Aujourd'hui, selon les cabinets commis à la tâche, après plusieurs mois de rencontres avec les populations concernées, d'échanges, de partage et concertation, des propositions pertinentes ont été dégagées pour un développement harmonieux de la région. Le premier responsable de cette région qui jadis à été privée de Conseil Général, rassure qu'il mettra tout en œuvre pour aller à la recherche des financements auprès des partenaires, organisations économiques régionales et organismes de coopération internationales, en vue de concrétiser les grands axes de développement contenus dans ledit document.

En présence du corps préfectoral de la région, des directeurs et chefs de services, des autorités coutumières, le Président du Conseil Régional du Gbokle, le ministre Philippe Legre, s'est dit très heureux de la remise officielle de ce document qui constitue une boussole pour le développement de la région. « Au début de fonctionnement du Conseil Régional, nous nous sommes aperçus de l'urgence d'investir dans tous les secteurs afin de redonner un peu d'espoir à nos braves populations qui pour certaines se sentaient abandonnées. Nous nous sommes donc employés à administrer une thérapie de choc à l'ensemble de la région afin de réduire son trop grand retard sur les autres régions. Ainsi, notre action s'est-elle déployée dans les domaines de l'éducation, de la santé, des infrastructures et des équipements. Après avoir agi sans véritable repères, parce que l'urgence de la situation nous le recommandait, il était important, voire indispensable pour nous de mener une étude diagnostique de la région afin que le développement réponde aux exigences que commande ladite étude », a-t-il expliqué.

54 milliards 032 millions 425 mille francs CFA, c'est le montant attendu pour développer la région du Gbokle, dans le Sud-Ouest de la Côte d'Ivoire. La rendre attractive et solidaire, faire d'elle une puissance agro-industrielle basée sur sa biodiversité, ses atouts économiques, culturels, touristiques pour l'épanouissement de sa population. Ce montant à été révélé récemment à la salle de réunion du district sanitaire de Sassandra, lors de l'atelier de restitution et de validation du Schéma Régional d'Amenagement du Territoire (SRAT) et du Plan Stratégique de Développement (PSD), élaboré par le Groupement de Cabinets Africurba-CI/Gerad.

