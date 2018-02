Tunisie: Mohamed Ali Moncer revient à l'EST

Seifeddine Chammari, qui était en test depuis plus d'un mois, vient de signer avec le club kurde de Zakho SC. C'est la deuxième expérience du joueur en Irak après son passage en 2015 avec Al Shorta. L'ancien joueur du Club Sportif de Hammam-Lif qui a quitté Al Ahly de Jordanie va tenter d'aider son club de remonter au classement et éviter la relégation.

L'ex-joueur de l'Etoile Sportive du Sahel et de l'Etoile Sportive de Métlaoui, Houssem Slimene, va lui aussi rejoindre le championnat d'Arabie Saoudite. Le joueur s'engagera avec le club d'Al Hajr avec lequel il signera un contrat de deux saisons et demie. Sa nouvelle équipe occupe actuellement la huitième place du classement de L2. Slimene débutera sa nouvelle aventure d'ici cette fin de semaine après avoir résilié son contrat avec l'ESM. C'est l'entraîneur tunisien Lotfi Sellimi qui a demandé à son club d'enrôler le défenseur.

