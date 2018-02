Ile Maurice: Motion de blame à Obeegadoo - «Sé enn karton zonn», dit Bérenger

Sera-t-il poussé vers la porte de sortie ? À cette question Paul Bérenger a indiqué qu'il faut lui poser la question. «Sa bizin démann li si li anvi kité. Nou pann démann li kit Bureau politique é sertennman pa le MMM. Oui finn éna suggestion pou li rétir so propo mé linn minténir.» L'ancien leader de l'opposition a également soutenu que ce qui l'a le plus blessé dans cette affaire, c'est le contenu de l'article. «Séki ine pli bles mwa sé kontenu. Monn prézant sa motion-la avek indignasion. Mo finn bien indigné», a-t-il confié.

Lors de sa conférence de presse hebdomadaire ce samedi 3 février, Paul Bérenger a affirmé que cette motion de blâme présenté à Steve Obeegadoo est un «avertissement». «Monn prézant sa motion de blâme la pou contenu sa lartik-la et osi so timing. Mo mem mo ti pou amenn motion pou diskit stratégie MMM. Sé enn karton zonn, li kler ki sé enn avertisman. Péna okenn revirman sitiasion, ni volte-face», a soutenu le leader du MMM. Et de menacer qu'il y aura d'autres sanctions si le président de l'Education des mauves ne prend pas cet avertissement au sérieux.

