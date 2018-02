Afrique: CONFÉRENCE DE LA JOURNÉE DU CODESRIA - Les luttes pour la liberté épistémique en Afrique

Février est un mois spécial pour le CODESRIA. C'est pendant ce mois que le CODESRIA a été officiellement créé. Ces dernières années, le Conseil a commémoré le 1er février et célébré son anniversaire par un événement organisé à son siège à Dakar, au Sénégal. Pendant cet événement, membres et collègues présents à Dakar bénéficient d'un engagement intellectuel énergisant stimulant. L'évènement est souvent étendu au public par le biais d'entrevues avec les médias. En 2018, cependant, le CODESRIA inaugure une série de conférences annuelles pour commémorer cette Journée. Le lieu de la conférence et le nom du conférencier seront décidés à la fin de chaque année au cours du séminaire annuel de programmation afin que les préparatifs démarrent à temps.

Le Conseil veillera à ce que la conférence constitue une part importante du plan d'engagement annuel défini avec les participants à l'Atelier de méthodologie et d'écriture scientifique organisé conjointement par nos Programmes Recherche et Formation, bourses et subventions. L'atelier devrait réunir près de 70 participants sélectionnés dans le cadre de l'Initiative de construction du sens (MRI). La conférence sera ouverte à la participation du public. Étant donné que l'Atelier de méthodologie et d'écriture scientifique sera organisé successivement dans les régions du continent, la conférence de la Journée du CODESRIA suivra cette même rotation dans les régions. Nous prévoyons que le conférencier visite deux autres régions du CODESRIA dans le cadre d'une conférence similaire ou connexe organisée conjointement avec une université ou un centre de recherche dans les régions sélectionnées.

Cette manière d'aborder la Journée du CODESRIA présente plusieurs avantages significatifs. Premièrement, elle permet un engagement plus panafricain précisément parce que la conférence est organisée, à tour de rôle, dans les régions. En second lieu, la Conférence s'articulera directement au mandat historique du CODESRIA contribuant ainsi à l'amélioration de la dimension panafricaine du Conseil. Troisièmement, la conférence sera publiée comme article dans la revue Afrique et Développement afin de susciter un débat plus large, au-delà du forum de sa présentation.

Quatrièmement, la Conférence sera associée à un processus de mobilisation des membres que le Conseil s'est engagé à entreprendre annuellement. L'objectif est d'intéresser de nouveaux membres et sensibiliser la communauté du CODESRIA au Plan de travail annuel qui aura été approuvé par le Comité exécutif en décembre de l'année précédente. Enfin, nous alignerons cette conférence sur la série Réflexions sur les politiques proposée, série qui convoquera universitaires et acteurs politiques pour une réflexion sur les principales conclusions des résultats de la recherche fondamentale du Conseil et pour échanger sur les implications politiques importantes de cette recherche pour le continent. En fin de compte, le Conseil alignera, de manière délibérée la Série de conférences de la Journée du CODESRIA sur les célébrations du 50ème anniversaire qui aura lieu en 2023.

Les préparations de la Conférence de la journée du CODESRIA 2018 sont à un stade avancé. La conférence sera donnée par le Professeur Sabelo J. Ndlovu- Gatsheni, Directeur exécutif par intérim de l'Unité de gestion du changement (CMU), Bureau du Recteur de l'Université d'Afrique du Sud (UNISA). Elle se tiendra le 21 février 2018 à Harare (Zimbabwe), en marge de l'Atelier de méthodologie et d'écriture scientifique organisé à l'attention des propositions de recherche sélectionnées dans le cadre de l'Initiative de recherche de construction du sens. Le titre de la conférence est « Les luttes pour la liberté épistémique en Afrique. »

Dans sa communication, le Professeur Ndlovu- Gatsheni abordera la lutte pour la liberté épistémique en Afrique et les contributions du CODESRIA à cette lutte. La conférence s'inspirera de son prochain ouvrage intitulé Epistemic Freedom in Africa: Deprovincialization and Decolonization (Routledge). La conférence sera organisée en collaboration avec Sam Moyo African Institute for Agrarian Studies African Institute for Agrarian Studies (SMAIAS). Nous saisissons cette occasion pour vous souhaiter la bienvenue à la conférence.

Je vous remercie.

Secrétaire exécutif du CODESRIA