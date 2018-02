Tunisie: Même la science a besoin d'un zeste d'expérience et d'empirisme

Un bilan, en fait, n'a pas besoin d'être défendu. Les réalisations que l'on entreprend dans le cadre d'une mission sont suffisantes pour parler d'elles-mêmes.

Par exemple, lorsque feu Mondher Ben Ammar a envoyé Abderrahman Ben Ezzedine en Yougoslavie pour étudier le fonctionnement des «Ecoles de sports» et les a instituées en Tunisie, à la charge du ministère, cela nous a donné l'équipe de football de 1978, et bien des champions ou des joueurs hors pair au sein de toutes les disciplines sportives. C'était du concret !

Les arguments ont fusé de part et d'autre, mais nous n'avons particulièrement pas apprécié le ton. L'animateur, en dépit de son expérience, a tout fait pour calmer les esprits, se refusant de couper la parole, pour éviter qu'on l'accuse de vouloir empêcher une des parties de parler en toute liberté. Mais... liberté n'est pas licence et le ton, les réponses sèches et empreintes d'un zeste d'animosité, que rien n'explique, n'ont pas manqué.

Un ministre cela se respecte pour sa fonction. Ses idées, son argumentation peuvent être discutées et même mises en doute. Un débatteur présent, aussi, se respecte et il ne faut jamais le considérer comme un ignorant que l'on a sollicité pour enrichir le décor.

Pour la ministre, tout se fait au sein de son département d'une manière «scientifique». Le mot a été répété des dizaines de fois. Tant mieux, mais où sont les résultats ?

La population tunisienne possède un nombre insignifiant de sportifs pratiquants. Le nombre de licenciés directement impliqués dans la pratique d'une discipline sportive est nettement en dessous de la moyenne des nations évoluées et qui agissent pour drainer le plus grand nombre de leurs jeunes vers la pratique d'un sport, à l'effet de les prémunir contre les mille et une tentations.

Un ministre des Sports est chargé, théoriquement et en priorité, d'asseoir une politique sportive pour en faire bénéficier le plus grand nombre de jeunes filles et garçons, des personnes âgées, des handicapés. Tous les Tunisiens rêvent de faire de leur pays une patrie de sportifs...

Le sport scolaire, qui semble travailler en vase clos, n'est plus ce qu'il était il y a... trente ou quarante ans.

La gent féminine, qui représente cinquante pour cent de la population, est pour ainsi dire absente. Et ce n'est pas les quelques championnes, fruits de générations spontanées qui changeront les choses. De toutes les manières, elles ne changent rien, mais ont le mérite de prouver que nos filles sont capables de bouleverser bien des statistiques dans toutes les disciplines sportives.

Nos terrains crient misère. Une fois remis entre les mains de ceux qui sont chargés de les exploiter, ils tombent en désuétude et ne sont même plus bons pour planter des patates. Les municipalités et le département des Sports se jettent la balle et, pendant ce temps, les chevilles et les ligaments croisés constituent le tribut à payer pour ce qui n'est en fait qu'une négligence. Si les exploitants ou les municipalités, pour une raison ou une autre, sont incapables d'entretenir ces installations, il n'y a pas lieu de les leur confier. De toutes les façons, il y a problème. Et lorsqu'il y a problème, il faut trouver une solution.

Ce stade d'El Menzah, qui a coûté des milliards pour le contribuable, meurt de mort lente. Comment peut-on comprendre les argumentations de ceux qui sont chargés de «son» dossier ? A mesure que le temps passe, ce n'est plus une partie des gradins qui doit être refaite, mais toutes les installations annexes qui, forcément, seront détériorées, faute de mise en marche et d'entretien régulier.

Le cas des sports ciblés, qui souffrent et qui, n'étaient les efforts des fédérations, auraient tout perdu, faute de budgets conséquents et répondant aux normes. Certes, les moyens financiers ne sont pas toujours disponibles par les temps qui courent, et tout le monde le comprend, mais ces sports ciblés, qui représentent le pays, nous semblent prioritaires par rapport à ces équipes pseudo-professionnelles qui dilapident de l'argent qu'on leur sert pour prolonger leurs souffrances, à tort et à travers, pour acheter de la ferraille et accumuler les dettes.

Et ce football ni professionnel ni amateur, dont les équipes, proies de bien des manipulations, qui perdent pied, englouties qu'elles sont dans des dettes phénoménales, sans que personne ne réagisse? Qui en a la change ?

Peut-être que tous ces dossiers, cités en désordre et bien d'autres, sont entre les mains des «scientifiques». Pour aider ces honorables personnes, il faudrait leur souffler à l'oreille que même le scientifique a besoin d'un zeste d'expérience et d'empirisme. Bien des remèdes de grand-mère sont beaucoup plus efficaces que ces sirops que concoctent les plus grands laboratoires du monde.

Un minimum d'honnêteté morale pour voir les choses et comprendre les tenants et les aboutissants, non pas à partir des bureaux feutrés ou par ouïe-dire doit être démontré, SVP. Le sport, c'est du sérieux et les milliers de jeunes livrés à eux-mêmes, étalés à longueur de journée sur les terrasses de cafés, constituent une image vivante des conséquences de cette léthargie paralysante, pénalisante et surtout affligeante dans un pays qui se targue de vouloir aller au devant de sa jeunesse.