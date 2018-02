Tunisie: Une instruction judiciaire contre les statuts diffamatoires

D'après la même source, l'information judiciaire intervient aussi en application de l'article 86 du code des Télécommunications qui prévoit que : « Est puni d'un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d'une amende de cent (100) à mille (1.000) dinars quiconque sciemment nuit aux tiers ou perturbe leur quiétude à travers les réseaux publics des télécommunications».

Selon Mourad Turki, l'ouverture de cette enquête intervient en application de l'article 14 du décret-loi n° 2011-115 relatif à la liberté de la presse, de l'impression et de l'édition ainsi que de l'article 128 du Code pénal qui stipule que : «Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 120 dinars d'amende, quiconque par discours publics, presse ou tous autres moyens de publicité, impute à un fonctionnaire public ou assimilé des faits illégaux en rapport avec ses fonctions, sans en établir la véracité».

