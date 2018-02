Tunisie: Les cadres et agents mécontents

« Ce sit-in représente une véritable aubaine pour ceux qui cherchent à saper le processus électoral et démocratique et à porter atteinte à l'image de l'Instance», a-t-il lancé.

Tout en se déclarant étonné de ce mouvement de protestation «brusque», Brinsi a fait état de l'engagement de l'Isie à respecter le droit de protester et de manifester pacifiquement et à garantir les droits des travailleurs, sur la base d'un dialogue responsable et encadré conformément à la loi.

Cette séance de négociations, à laquelle ont pris part des membres du Conseil de l'Isie, du Syndicat de base des agents de l'Instance et des représentants de l'Union générale tunisienne du travail (Ugtt), a abouti à des accords verbaux sur trois points et le report de l'examen des dossiers des fonctionnaires licenciés jusqu'à la tenue du Conseil de l'Instance.

« Les sit-inneurs, y compris les représentants de l'ensemble des sections régionales de l'Instance, vont poursuivre leur mouvement de protestation, jusqu'à obtention gain de cause et la signature d'un accord à cet effet, après l'échec de la séance de négociations qui a eu lieu jeudi», a déclaré à l'agence TAP l'un des sit-inneurs qui a préféré garder l'anonymat.

Il s'agit également d'accélérer la titularisation des agents de services et d'abandonner la mention « Stagiaire » dans les attestations de travail et des fiches de paie.

Selon un communiqué rendu public par le Syndicat de base des agents de l'Isie, les sit-inneurs réclament de revenir sur le licenciement abusif de trois fonctionnaires de l'administration centrale, de régler la situation de tous les cadres et agents de l'Instance conformément à l'article 123 des dispositions transitoires du statut de l'Instance qui prévoit l'intégration des contractuels et des employés détachés depuis l'entrée en vigueur du statut.

