Tunisie: Téléperformance et Vermeg Tunisie primés

Les lauréats du programme des «Meilleurs employeurs en Tunisie 2018» ont été dévoilés le mercredi 31 janvier, lors d'une cérémonie de remise des trophées qui s'est tenue au Sheraton-Tunis.

Ce programme unique en son genre est organisé par l'Institut américain «Best Companies Group». Il vise à rendre hommage aux sociétés tunisiennes et multinationales opérant en Tunisie, qui offrent le meilleur environnement de travail et savent attirer et retenir leurs collaborateurs. Cette édition a vu la participation d'un plus grand nombre d'entreprises qui se distinguent par la mise en place de pratiques innovantes et avant-gardistes en matière d'engagement des collaborateurs.

Le premier prix a été décerné à Téléperformance Tunisie, leader mondial de la gestion de la relation client multicanal. Sa culture d'entreprise saine favorise un climat de confiance, d'honnêteté et de justice, son succès repose sur l'engagement de ses collaborateurs et encourage ces derniers à développer leurs points forts et reconnaît leurs réalisations. L'entreprise considère chaque collaborateur comme un "entrepreneur" au niveau de sa mission.

Une vie professionnelle

Vermeg Tunisie se hisse à la deuxième position cette année. Spécialisée dans l'édition de logiciels financiers, l'entreprise est une vraie école pour la jeune génération qui répond à toutes les étapes d'une vie professionnelle. L'entreprise met en place de nombreuses actions afin de faciliter la communication, une politique de portes ouvertes et une communication sur les procédures RH, stratégie, résultats, etc. Vermeg est un Groupe international basé en France, Belgique, Luxembourg et Tunisie, composé de plus de 700 collaborateurs et disposant de clients dans plus de 20 pays.

Le programme des «Meilleurs employeurs en Tunisie» est déterminé sur la base d'une étude menée auprès des entreprises candidates de Tunisie (toutes tailles et secteurs confondus). Pour chaque entreprise participante, un échantillon des collaborateurs est invité à répondre à un questionnaire concernant leur perception des conditions de travail, la culture de l'entreprise, la gestion RH, l'évolution professionnelle, la rémunération et la reconnaissance professionnelle.

Cette enquête est complétée par une évaluation de la DRH sur les différentes pratiques en matière de gestion du capital humain au sein de l'entreprise.