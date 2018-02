Tunisie: Dynamique du marché et innovation technique

La conférence la plus importante de l'industrie mondiale des phosphates, Phosphates 2018, organisée par CRU, se tiendra du 12 au 14 mars 2018 à Marrakech (Maroc). L'événement est organisé en partenariat avec l'International Fertilizer Industry Association (IFA), sous l'égide d'OCP, la société nationale des phosphates du Maroc.

Pour sa 11e édition, cet événement attire plus de 500 décideurs économiques et opérationnels couvrant toute la chaîne d'approvisionnement en phosphates et en engrais, pour explorer la dynamique de l'offre et de la demande ainsi que les dernières technologies pour l'extraction et la production.

Plate-forme industrielle intégrée

Le Maroc est l'un des centres névralgiques en matière d'investissement et d'innovation dans l'extraction et la transformation du phosphate. OCP a mis en place un ambitieux programme d'expansion tant dans le pays qu'à l'étranger. Les participants inscrits auront l'occasion de visiter le site minier de Khouribga appartenant à OCP, pour voir en direct la production de phosphate et d'engrais, et la plate-forme industrielle intégrée d'engrais de Jorf Lasfar.

Chris Lawson, responsable des phosphates chez CRU, estime que cette période est particulièrement intéressante pour le secteur : «La dynamique du marché des phosphates a divergé considérablement pendant l'année 2017. Les producteurs d'engrais phosphatés sont modérément optimistes, les prix ayant dépassé les attentes au cours des douze derniers mois. Par ailleurs, les prix de la roche phosphatée poursuivent leur baisse, alors que la roche marocaine peu onéreuse a gagné des parts de marché supplémentaires en 2017», a déclaré M. Lawson.

«La conférence de 2018 de CRU sur les phosphates inclut un vaste programme qui aide à clarifier non seulement la dynamique du marché mondial, mais aussi les évolutions dans le domaine des engrais spécialisés et de niche, et la façon dont la technologie change rapidement l'avenir de l'agriculture et, en fin de compte, la demande d'engrais», a ajouté M. Lawson.

Le programme de la conférence offre de nombreuses opportunités de réseautage et permet de découvrir en direct les derniers services et innovations proposés par plus de cinquante fournisseurs du secteur.

Créé en 1969, CRU Group est le leader mondial indépendant en matière d'analyse, de conseil et de conférences sur les métaux, les mines et les engrais. CRU Events dispose d'un portefeuille bien établi d'événements pour les industries des métaux, des mines et des engrais, notamment Wire & Cable, World Optical Fibre & Cable, World Copper et CRU Ryans Notes Ferroalloys.