Tunisie: Escapades en terre inconnue !...

Une entrée non sans risque, puisque le tirage au sort des 16es de finale n'a pas été clément avec les clubs de la première division du championnat de Tunisie, à commencer par le leader «sang et or» en déplacement difficile à Métlaoui.

Logés à la 8e enseigne en championnat, loin de la zone rouge, les Mineurs chercheront sans doute à réaliser un exploit devant le leader espérantiste, histoire de pimenter leur saison.

Il faut s'attendre aussi à ce que la bande à Ghazi Ghraïri donne du fil à retordre à une formation espérantiste peu convaincante lors du dernier déplacement à Gabès en milieu de semaine pour le compte de la 17e journée du championnat.

Le rival de l'Espérance de Tunis lors de la dernière sortie du championnat, en l'occurrence l'Avenir Sportif de Gabès, aura, par contre, la tâche facile face à une Sfax Railways Sport inconstante en championnat.

Le CSS à l'épreuve de Ben Guerdane

Il n'y a pas que l'EST qui fera demain un déplacement difficile. Le CSS ne sera pas épargné non plus, puisqu'il sera l'hôte de l'Union Sportive de Ben Guerdane.

Tout le monde se rappelle de la mésaventure de l'Espérance Sportive de Tunis, demi-finaliste malheureux de l'édition précédente, tombée à Ben Guerdane dans les circonstances que tout monde connaît.

On se souvient tous du show d'Aymen Chandoul, le vice-président de l'USBG. Pourvu que nous soyons épargnés demain après-midi lors de la confrontation contre le CSS.

Matches pièges...

Certains clubs iront à la rencontre de clubs divisionnaires. Des déplacements en terre inconnue, à l'instar de celui du Club Africain chez l'US Chebika ou encore du CAB qui sera l'hôte de la Palme Sportive de Tozeur.

La bande à Skander Kasri, quant à elle, fera un court mais imprévisible déplacement à Akouda.

Le Stade Tunisien à Tébourba ou encore la Jeunesse Sportive de Kairouan à Sebikha risquent également gros. Que des matches pièges !

Bref, les 16es de finale de la Coupe de Tunisie nous offrent des affiches aussi inédites qu'indécises. Nous serons curieux de voir aussi bien le comportement des équipes de la Ligue 1 que celui des clubs divisionnaires. Du suspense, du football spectaculaire et surtout du fair-play : c'est tout ce que nous attendons de la part de toutes les équipes.

Au final, il y aura un vainqueur et un vaincu. Cela n'arrêtera pas la terre de continuer à tourner. Ce ne sera pas la fin du monde non plus pour ceux qui quitteront l'aventure à ce stade de la compétition. De grâce, amusez la galerie par un football plaisant et ayez du respect pour l'homme en noir qui, de son côté, doit faire son travail convenablement.

Le programme

12h30 : A. Sportif de Gabès-Sfax Railways Sport

12h30 : Etoile S. Métlaoui-Espérance S. de Tunis

12h30 : US Ben Guerdane-Club Sportif Sfaxien

12h30 : JS Tébourba-Stade Tunisien

12h30 : AS Sebikha-J. S. Kairouanaise

12h30 : SC Moknine-Espérance S. Zarzis

12h30 : ES Aloui-Stade Gabésien

12h30 : La Palme Sportive de Tozeur-Club A. Bizertin

12h30 : CS Akouda-Union S. Monastirienne

12h30 : US Tataouine-CS Redaief

12h30 : ES Hammam-Sousse-CO Transports

12h30 : AS Menzel Nour-Club O. Médenine

12h30 : AS Rejiche-CS Chebba

12h30 : CS Bembla-CS Cheminots

14h00 : Alia Sports-Etoile S. Sahel

14h00 : US Chebika-Club Africain