Tunisie: Les espaces publics à l'épreuve du vandalisme !

Pour pouvoir procurer aux citoyens confort et bien-être, il faut bien inculquer aux jeunes comment préserver et entretenir les biens publics.

Or, de nos jours, les enfants et les jeunes ne se soucient pas vraiment de la sauvegarde des biens communs. Ces derniers n'hésitent pas à abîmer les sièges des bancs publics, endommager les abribus, jeter des pierres contre les trains et autres moyens de transport public... pour la simple raison qu' ils veulent s'amuser alors que le mobilier urbain est considéré, pour les habitants, comme une composante importante qui reflète l'identité d'une ville.

La municipalité joue-t-elle un rôle dans la sauvegarde du mobilier urbain ? Existe-t-il une politique de mise en valeur du mobilier urbain en Tunisie ? Comment sensibiliser les citoyens à le sauvegarder et à bien l'entretenir pour les générations montantes ?

Qu'est-ce qu'un mobilier urbain ?

Le mobilier urbain se définit tout d'abord comme l'ensemble des éléments implantés dans l'espace public au bénéfice des usagers. Selon Wikipédia, il s'agit de tous les objets installés dans les espaces publics. Le mobilier urbain est, d'ailleurs, un terme nouveau qui a été inventé pour la première fois dans les années soixante et cette notion désigne, en effet, tout ce qui a trait aux objets de mobiliers de repos (bancs publics, sièges... ), objets d'équipements d'éclairage, moyens qui assurent la propreté de la ville, poubelles et bennes à ordures... plaques d'affichage ou de signalisation... L'apparition de ce terme vient essentiellement en réaction à la multiplication des constructions et l'accumulations des objets dans l'espace public, alors que cette notion est née pour l'amélioration et l'harmonisation globale de ces objets afin de bien aménager les villes.

D'après notre spécialiste en matière de communication et de développement Kouraych Jawahadou, le mobilier urbain en Tunisie se décline en deux catégories. La première serait celle qui appartient à la municipalité à l'instar des panneaux d'affichage administratifs. «Ces panneaux sont sous la gestion quotidienne de la municipalité car, aujourd'hui, on vise une transparence avec les citoyens. La municipalité étant obligée de diversifier ses moyens de communication. Cette diversification ne veut pas dire s'orienter vers les nouveaux médias, mais il faut revenir aux supports traditionnels.

C'est-à-dire, qu'il faut avoir au moins un panneau d'affichage par zone d'habitation qui devrait refléter l'identité de la municipalité», explique notre interlocuteur.

Quant à la seconde catégorie de mobilier, le spécialiste précise que les abribus, par exemple, peuvent faire l'objet de partenariat entre le secteur public et privé.

D'après lui, la collaboration entre l'institution publique et les institutions privées se fait suite à un appel d'offres aux entreprises obéissant aux critères fixés par le cahier des charges et la fabrication de ces abribus et leur nettoyage se font par l'entreprise, ce qui crée, de la sorte, une source de revenu pour la municipalité et pour l'entreprise.

Question de sensibilisation

L'aménagement de l'espace public permet d'assurer le confort du citoyen, d'une part, et de garantir la beauté et la propreté d'une ville, d'autre part, ce qui lui confère l'aspect d'être un lieu d'échange, car avec de tels équipements installés, la vie des citoyens serait plus agréable et facile.

Et pour sensibiliser les citoyens à la sauvegarde de ce bien commun pour le bien-être de tout le monde, Jawahdou préconise deux solutions. «Tout d'abord, il faut faire participer les citoyens dans la prise des décisions en ce qui concerne le mobilier urbain, c'est-à-dire que le citoyen, habitant de la ville, doit intervenir quant aux nombres et emplacements des abribus par exemple.

Quand on instaure des mécanismes participatifs, il faut choisir des mécanismes efficaces qui intègrent notamment toutes les catégories sociales, y compris les jeunes. Deuxièmement, il faut munir l'espace municipal de matériel de surveillance et y installer des caméras de surveillance serait un bon moyen de dissuasion pour sensibiliser les citoyens quant à la sauvegarde de leur mobilier urbain», conclut Kouraych Jawahdou.