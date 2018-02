Tunisie: On se prépare comme on peut

En d'autres termes, les partis politiques sont en train de décider de la place qu'ils auront à occuper dans la Tunisie 2019-2024 en annonçant leurs ambitions en vue des municipales du 6 mai 2018.

Pour être plus clair, l'on se pose la question suivante : Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un parti politique comme «Bani Watani» présidé par Saïd Aïdi, un dissident de Nida Tounès, quand il annonce qu'il va se présenter aux prochaines élections municipales avec ses propres listes dans 11 circonscriptions municipales sur un total de 365 circonscriptions ?

Une autre question non moins significative : Quand la coalition civile qui comprend 11 partis dont Machrou Tounès, Al Massar, Al Joumhouri et la Tunisie d'abord prennent la décision de briguer 50 municipalités en s'y présentant avec des listes communes comprenant également des personnalités indépendantes, il est légitime de s'interroger si ses partis méritent leur statut de formations dont la mission est d'encadrer politiquement les citoyens et de participer à la réussite de la jeune expérience démocratique nationale.

Et quand le président de l'Instance supérieure indépendante des élections (Isie), Tlili Mansri, attire l'attention des partis candidats aux municipales sur les conditions à remplir afin que leurs listes soient déclarées recevables, on se rend compte que ceux qui ont tissé le nouveau code électoral sur la base duquel les Tunisiens choisiront leurs 7.500 conseillers municipaux (pour 365 municipalités) ont tout fait pour que la formation d'une liste de candidats devienne un exercice difficile, pour ne pas dire impossible, pour des partis qui auront toutes les peines du monde pour trouver le monde des femmes qu'il faut, soit la moitié des candidats, dénicher le nombre des handicapés exigés, présenter aussi des jeunes de moins de 35 ans sur n'importe quelle liste et inclure sur leurs listes des candidats qui sont en règle avec le fisc et qui payent régulièrement leurs charges municipales.

Les jeunes et la participation

Et au moment où les partis politiques donnent l'impression ou essayent de convaincre les Tunisiens qu'ils se mobilisent pour former leurs listes en vue des municipales et multiplient les déclarations dans lesquelles ils fixent leurs conditions pour coaliser, les jeunes demeurent les grands absents de la grande joute électorale prévue le 6 mai prochain.

Personne, en premier les instituts de sondage d'opinion, ne peut pour le moment prévoir le taux de participation des jeunes aux élections.

Tout le monde redoute une désaffection générale ou un taux d'abstention record de la part des jeunes et aussi des autres catégories d'âge, la rupture étant déjà consommée entre les Tunisiens et les acteurs politiques post-révolution, dans la mesurer où la majorité écrasante des citoyens est convaincue que l'élite post-révolution n'est pas à même de réaliser ses revendications, plus particulièrement le droit à l'emploi et à l'intégration sociale.

En attenant que nos partis comprennent que les jeunes ont un rôle important à jouer lors des élections municipales, l'Isie se doit aussi de régler les problèmes qui l'opposent à ses cadres et agents qui demandent à être intégrés dans l'Instance.