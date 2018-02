Tunisie: Le forum des gouverneurs de banques centrales

La blockchain est une technologie de stockage et de transmission d'informations, transparente, sécurisée et fonctionnant sans organe central de contrôle.

Cette initiative ambitionne de contribuer aux réflexions et travaux en cours au niveau mondial sur la Blockchain, et proposer dans une perspective régionale une grille d'analyse et de compréhension de cette technologie. Elle s'appuie sur une approche multidimensionnelle, qui permettra d'identifier les défis, les enjeux et les applicatifs potentiels de la Blockchain sur la finance africaine et la région Mena.

Trois sessions complémentaires sont prévues au programme. La première, institutionnelle, conférences des gouverneurs, réunissant gouverneurs de banques centrales et hauts responsables de la finance africains et internationaux dans le cadre de panels animés par des conférenciers de renom. La seconde sera consacrée à des ateliers sur des usages concrets de la Blockchain par le secteur financier. Enfin, la troisième sera axée sur la recherche et l'innovation, à travers un Hackathon réunissant FinTechs, académiques, chercheurs et développeurs autour d'un défi Blockchain, en lien avec des préoccupations opérationnelles.

L'évènement sera aussi l'occasion de la publication d'un livre blanc qui proposera une vision commune de la manière avec laquelle les banques centrales de la région aborderont les défis soulevés par la Blockchain pour instaurer un cadre réglementaire adéquat qui améliore la sécurité et l'efficience des marchés financiers.

Au sujet de ce sommet, le gouverneur de la BCT, Chedly Ayari, a affirmé «notre responsabilité est d'encourager cette mouvance technologique, tant ses bénéfices promis pour la performance des systèmes de paiement et l'efficacité des services financiers sont grands. Mais qui dit nouvelle technologie, dit nouveaux risques et nouveaux défis : il nous incombe de les anticiper et de déployer toutes les stratégies à même de préserver l'intégrité de nos systèmes financiers».

De son côté, le délégué général de Paris Europlace, Arnaud de Bresson, a souligné que «Paris Europlace est mobilisée pour contribuer à la réussite de l'Africa Blockchain Summit, en s'appuyant, sur les expérimentations de la Place financière de Paris pour maîtriser et déployer cette technologie, qui devrait accélérer le développement et la croissance des services financiers en Afrique et dans les pays émergents».

Pour sa part, le président du groupe Talan, Mehdi Houas, a estimé que «l'Afrique a besoin d'innovation technologique pour sauter une génération et rattraper son retard, et l'innovation technologique a besoin de l'Afrique pour disposer d'un terrain de jeu vierge et valider, en grandeur nature, ces nouveaux concepts. C'est une conviction forte que Talan a toujours défendue et c'est dans une dynamique d'intelligence collective, d'agilité, de pragmatisme et d'esprit d'entreprendre qu'a été conçu cet Hackathon, premier du genre en Afrique, en reprenant l'adage de notre illustre ancêtre africain Hannibal «nous trouvons le chemin en le construisant».